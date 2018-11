Coree | Moon ammette contatti con Kim | ' Presto incontro a Seul'

Coree - Moon : "Presto Kim Jong-un a Seul" : 10.10 Kim Jong-un si recherà "presto" a Seul per la prima storica visita di un leader nordcoreano in Corea del Sud. Lo ha annunciato il presidente sudcoreano Moon Jae-in in un discorso all'Assemblea nazionale. Moon ha aggiunto che un secondo vertice Usa-Corea del Nord, dopo quello del 12 giugno scorso a Singapore, "è dietro l'angolo". Il leader nordcoreano potrebbe recarsi a Seul entro la fine dell'anno.

Coree : presidente sudcoreano Moon - pace nella penisola sarà un nuovo motore di crescita : ... sostenendo che l'amicizia con il Nord darà alla quarta economia dell'Asia un nuovo motore di crescita. Durante un discorso all'assemblea nazionale, il presidente ha affermato che la risoluzione ...

Coree : KIM INVITA PAPA FRANCESCO - MA È MOON AD ANDARE IN VATICANO/ “Porta un invito per Pyongyang” : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore nordcoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Coree : Guterres vede Moon - loda impegni : ANSA, - NEW YORK, 25 SET - Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha incontrato a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Secondo quanto riporta ...

Summit Coree - Moon : “Da Kim ok alle ispezioni”. Candidatura congiunta Nord-Sud per ospitare i Giochi Olimpici 2032 : Non solo Kim Jong-Un “ha acconsentito a permettere ispezioni nucleari e a smantellare per sempre un sito di test e una piattaforma di lancio alla presenza di esperti internazionali”, ma “le due Coree presenteranno anche una Candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi del 2032. Molto emozionante!”. Lo ha scritto su Twitter il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando gli esiti del Summit di Pyongyang tra ...

Coree - accordo Kim-Moon per ridurre tensioni e bloccare il nucleare - : I due leader a Pyongyang hanno firmato un'intesa con "specifici passi per la denuclearizzazione", tra cui la chiusura "permanente" del sito di Yongbyon. Trump: accettata visita degli ispettori. Il ...

Coree - Kim e Moon firmano accordo per 'ridurre le tensioni' : Il leader nordcoreano Kim Jong un e il presidente sudcoreano Moon Jae in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo "per ridurre le tensioni": la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla ...

Coree - Moon : chiusura sito nucleare : 5.56 Le due Coree hanno concordato "per la prima volta su passi specifici per la denuclearizzazione" che includono la chiusura "permanente" della sito di lavorazione dell'uranio di Yongbyon: lo ha detto il presidente sudcoreano Moon Jae-in dopo la firma dell'accordo del summit di Pyongyang. Da parte sua, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che c'è l'intesa su una "penisola libera da armi nucleari e minacce" per avanzare, con ...

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

Coree - Kim accoglie Moon a piedi scaletta aereo : ANSA, - PECHINO, 18 SET - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accolto insieme alla first Ri Sol-ju ai piedi della scaletta dell'aereo della Presidenza sudcoreana l'arrivo del presidente sudcoreano ...

Coree - al via il terzo vertice tra Kim e Moon sulla denuclearizzazione - : I leader dei due Paesi di nuovo faccia a faccia, dopo gli incontri del 27 aprile e del 26 maggio. Il presidente sudcoreano è arrivato a Pyongyang in mattinata con la moglie ed è stato accolto da Kim ...

Coree : presidente Moon arrivato ad aeroporto Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree - verso terzo summit Moon-Kim : 01,32 Le opportunità per la cooperazione economica tra Seul e Pyongyang e i colloqui sulla denuclearizziazione della Penisola coreana saranno al centro del terzo incontro -a quanto si apprendedei leader delle due Coree. Da martedì a giovedì, infatti, il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, sarà a Pyongyang per incontrare il leader nord-coreano, Kim Jong-un, dopo i vertici di Panmunjom del 27 aprile e del 26 maggio scorsi.