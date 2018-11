Cordone compatibile per salvare Alex | i genitori | ' Non abbiamo notizie'

Per Alex una speranza dall’Italia : da Bologna un probabile Cordone compatibile - ma ancora è tutto da verificare : Arriva dall’Italia una speranza di trapianto per Alex, il piccolo affetto da una rara malattia genetica e ricoverato a Londra, per la precisione dalla Banca dei tessuti e del sangue cordonale del Sant’Orsola di Bologna. A confermarlo all’ANSA è stata Marina Buzzi, responsabile della Banca dei tessuti: il cordone individuato sarebbe “molto compatibile” con il bambino. “Dopo una fase preliminare di ...