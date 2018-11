Coppa di Lega inglese | Manchester City-Fulham 2-0 Guardiola scopre il giovane Diaz

Coppa di Lega - Manchester City-Fulham 2-0 : decide la doppietta di Brahim Diaz : Dopo Arsenal, Tottenham e Chelsea anche l'ultima big inglese rimasta in Coppa di Lega raggiunge i quarti di finale. Il Manchester City piega il Fulham all' Etihad Stadium senza mai soffrire. A ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la SuperCoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Coppa di Lega inglese - rimonta del Chelsea : Liverpool fuori : Il Chelsea elimina il Liverpool dalla Coppa di Lega inglese, vincendo 2-1 in rimonta ad Anfield Road la sfida più avvincente dei sedicesimi di finale. I Reds erano in vantaggio 1-0 fino a 10' dalla ...

Inghilterra - Coppa di Lega : Sarri show ribalta il Liverpool : Jürgen Klopp l'aveva detto forte e chiaro alla vigilia: la Coppa di Lega non si snobba, indipendentemente da chi scenderà in campo. E fino a undici minuti dal termine del sedicesimo di finale con il ...

Coppa di Lega inglese - il Chelsea di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Inghilterra - esordio da record per Elliott in Coppa di Lega : 15 anni e 174 giorni : Harvey Elliott ha vissuto una serata magica in Carabao Cup, coppa di Lega inglese, dato che ha esordito all'età di 15 anni e 174 giorni. Il classe '2003, infatti, è stato schierato in campo al minuto ...

Coppa di Lega - Tottenham senza stadio né portieri : senza stadio né portieri. Non un unicum ma quasi per un club di calcio. In queste singolari condizioni il Tottenham di Mauricio Pochettino stasera affronterà il Watford nel terzo turno ad eliminazione ...

Fulham - esordio record in Coppa di Lega : Harvey Elliott debutta a 15 anni : Guardare una partita di calcio e sentirsi, di colpo, più vecchi. E' successo a chi ieri ha voluto assistere a Millwall-Fulham, gara valevole per il terzo turno di Coppa di Lega. E' finita 3-1 per gli ...

Coppa di Lega : Lampard elimina Mou. City tris all'Oxford - Mahrez show : L'esito del terzo turno di Coppa di Lega apre ufficialmente la crisi in casa United. Il Derby County allenato da Frank Lampard sbanca l'Old Trafford ai calci di rigore, dopo il 2-2 al novantesimo. A ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori - tris del City : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla Superlega e alla terza Coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª Coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...