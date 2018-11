Copa Libertadores 2018 | Boca Juniors-River Plate | calendario e orari della finale

Boca Juniors-River Plate finale di Copa Libertadores : la storia del Superclásico : Alla partita più importante della storia di questo sport . Senza discussioni.

Copa Libertadores 2018 : La finale dei sogni è realtà : Sarà Boca Juniors contro River Plate. Sarà una finale di Copa Libertadores storica, comunque vada a finire.Buenos Aires si appresta a vivere ventotto giorni di emozioni, tensioni, sospiri, gioie, dolori e irrazionalità. Già, perché questa è la finale che ogni tifoso di Boca e River sogna di vivere. E di vincere naturalmente. Ma sono certo che ora, a sei giorni dal primo atto di questa storica finale, la paura di perdere sia più grande che la ...

La formazione argentino vince in rimonta a Porto Alegre e conquista la finale della Copa Libertadores, dove affronterà la vincente tra Palmeiras e Boca Il River Plate è la prima finalista di Copa Libertadores. La squadra argentina vince 2-1 a Porto Alegre contro il Gremio ribaltando lo 0-1 subito all'andata a Buenos Aires. Decisivo al 95′ un rigore per i 'millonarios' concesso con l'ausilio del Var

I club di MLS e Liga MX potrebbero partecipare alla Copa Libertadores : Le leghe americana e messicana sarebbero in trattativa con la CONMEBOL per portare i loro club a giocare il prestigioso torneo sudamericano. L'articolo I club di MLS e Liga MX potrebbero partecipare alla Copa Libertadores è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Facebook trasmetterà la Copa Libertadores live in streaming in Sud America : Facebook trasmetterà in diretta streaming le partite della Coppa Libertadores a partire dal 2019 in SudAmerica. L'articolo Facebook trasmetterà la Copa Libertadores live in streaming in Sud America è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.