Continua il braccio di ferro alla Camera sulla prescrizione

Verona contro l'aborto - Continua il braccio di ferro : Verona contro l'aborto , continua il braccio di ferro . Sboarina: 'Solo strumentalizzazione e malafede. La mozione non è contro la 194. Aumenta la libertà delle donne'. ' Verona non è una città di morte' ...

Continua il braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...