Conte replica a Mattarella | «Con la Ue dialogo proficuo e costante»

Lo stipendio di Giuseppe Conte : il premier replica alle critiche - : Abbiamo tagliato i vitalizi e taglieremo le pensioni d'oro: il concetto di equità è al centro della nostra politica, come anche l'interesse dei cittadini. Proprio all'insegna della trasparenza vi ...

Conte replica alla Ue : «Sì al dialogo - ma la manovra non cambia». Tria : «Pronti al rientro se il Pil non salirà » : Ci avevano detto che nel fine settimana si preparava la tempesta perfetta - dice dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano - Credo che l'economia sia una scienza esatta contro il terrorismo e l'...

Manovra - Conte : 'Lettera Ue non solo a noi - pronti a replicare' : Dal vertice del Consiglio europeo di Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha commentato le reazioni alla Manovra di bilancio dell'italia: "Ci aspettiamo rilievi che arriveranno e ai quali replicheremo. ...

MANOVRA - LETTERA DELL'UE : "DEVIAZIONE SENZA PRECEDENTI”/ Ultime notizie - Conte replica “Non è vero” : MANOVRA, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:17:00 GMT)

FMI ‘CONFERMA’ TAGLI PIL ITALIA 2019/ “Non cancellate Fornero e Jobs Act” : maglia nera Eurozona - replica Conte : Fmi "TAGLIa" stime Pil ITALIA: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Conte replica a Fmi : “Dovrete rivedere le previsioni - il Pil dell’Italia crescerà” : Le previsioni del Fondo monetario internazionale sulla crescita dell'Italia dovrebbero essere riaggiornate nel rispetto della nostra nota di aggiornamento del Def. Confidiamo che la crescita sarà sicuramente superiore alle previsioni del Fmi. Siamo ben determinati, abbiamo ben meditato questa manovra, questa linea di azione. Dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo ...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Carta" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue"<br>Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...