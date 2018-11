Conte | governo e fondamentali economia italiana sono solidi

Conte : governo non responsabile dati Pil : 8.05 "Attribuire al governo la responsabilità" dei dati su Pil e disoccupazione "è irragionevole e profondamente ingiusto. Gli effetti positivi delle nostre riforme si vedranno a partire dal 2019". Così il premier, Conte, in un'intervista al Corriere della Sera."Confido che nel confronto con la Commissione europea riusciremo a dimostrare la bontà di una manovra di crescita", afferma. Poi sul Tap:"mi assumo tutta la responsabilità della ...

Conte : "Manovra sarà espansiva - fiducia confronto Ue. Italia rallenta? Non per colpa questo governo" : La nostra rivoluzione è appena iniziata", dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, convinto "che la ricetta per la nostra economia debba essere responsabile sì, ma ...

Governo - Conte : oggi manovra alle Camere : Ragionamenti che per l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sono da classificare come 'risibili': i dati sono 'peggiori' delle aspettative, osserva, e questo senza dubbio lo si deve alla ...

Tav - Conte : in arrivo analisi governo. Foietta : Toninelli straparla : Il tema é qual è la dimensione di futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con ...

Tav - Conte : in arrivo analisi governo - presto decisione : Il tema é qual è la dimensione di futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con ...

Dl sicurezza - Conte mette in riga i grillini : "Rispettare il contratto di governo" : Parola d"ordine: "Attenersi al contratto di governo". Così il premier Giuseppe Conte, di fronte allo spettro di una fronda pentastellata pronta a pugnalare alle spalle Salvini sul Dl sicurezza, mette in riga il M5S."Le osservazioni critiche sono benvenute ma c'è un momento in cui bisogna fare una sintesi. I parlamentari che si riconoscono nella maggioranza devono assumere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità" attenendosi "al ...

Governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...

Tap : protesta in Puglia dopo il sì del governo. Conte : 'La colpa è mia' : I manifestanti contrari al gasdotto hanno bruciato schede elettorali e foto dei politici 5 Stella per non aver rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Il premier: 'Chi dice che non ci ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

"Tap - l'opera è legittima" - dal governo Conte via libero definitiva al gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

Governo - Conte : fiducia da Putin e Trump - avanti così : Milano, 25 ott., askanews, - 'Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così'. Il premier italiano Giuseppe Conte, ha commentato così, ...

Conte : governo coeso - manovra non ardita : E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, politica." "Stiamo lavorando a un piano di investimenti di 36 miliardi in 15 anni".

Conte : governo coeso - manovra non ardita : 14.56 "Nessuna paura.Il clima è molto coeso all'interno del governo." Così il premier Conte smentisce frizioni."La manovra è descritta come particolarmente ardita,in realtà non è così,prevediamo scostamento del deficit molto, molto Contenuto. Siamo partiti da un 2% rapporto deficit-pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, ...

Governo - Conte : clima coeso - siamo concentrati per fare ripartire l'Italia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "il clima all'interno del Governo è molto coeso" e dice di non avere "nessuna paura" che tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano sorgere nuove tensioni. Conte rispondendo alle domande dei cronisti al termine del suo intervento all'assemblea dell'Anci, ha affermato: "siamo concentrati per realizzare gli obiettivi per ...