"L'interlocuzione tra il governo italiano e la Commissione europea avviene nelsto di une costante". E' quanto viene sottolineato in una nota di palazzo Chigi in seguito alla lettera di Mattarella. "Come ricordato dal Presidente Mattarella, c'è senz'altro il comune intento di lavorare alla stabilità dei conti pubblici e alla tutela del risparmio". "Il governo intende rilanciare la crescita e l'occupazione" e punta ad una "Italia deburocratizzata e digitalizzata, attenta ai bisogni dei cittadini".(Di giovedì 1 novembre 2018)