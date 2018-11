Confessione Reporter | Stella Pende ritorna con le inchieste choc

ilnotiziangolo

: Torna Confessione reporter con Stella Pende su #Rete4: Stella Pende torna in #TV con… - Dtti_digitale : Torna Confessione reporter con Stella Pende su #Rete4: Stella Pende torna in #TV con… - morganbarraco : #ConfessioneReporter: Stella Pende ritorna con le inchieste choc - sacspo : 'Confessione Reporter' parla anche di preti sposati: anticipazioni prima puntata su Rete 4 Venerdì 2 Novembre alle.… -

(Di giovedì 1 novembre 2018)nella seconda serata di Rete 4 dal 2 novembre 2018. Sei appuntamenti che ruoteranno attorno a nuove confessioni shock.spazierà in questa nuova stagione dai figli dei religiosi fino alla maternità surrogata e molto altro ancora.: il tema delle sei puntate Nella prima puntata,si concentrerà su un altro scandalo che ha colpito la Chiesa: i figli dei preti. Persone nate da religiosi che continuano ad essere sacerdoti e che spesso si ritrovano a dover combattere con solitudine e povertà. Solo pochi hanno avuto il coraggio di togliere la tonaca ed intraprendere il cammino della famiglia. La seconda puntata andrà in onda il 9 novembre e riguarderà i figli della tortura in Niger. Un paese scosso da verità nascoste, lutti e traumi. Anche se ad oggi si professa libero, in realtà il territorio vive il ...