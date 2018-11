Condono | il Governo ha più di un problema con la Pace Fiscale

[L'analisi] Il voltastomaco del ministro Costa per il Condono e le battaglie giuste dentro il governo Lega-Cinque Stelle : È già, perché le posizioni intransigenti su economia e ambiente, sulle grandi opere e sulla politica industriale portate avanti dai grillini, oggi si stemperano alla prova di governo. Naturalmente l'...

Crozza-Di Maio e il Condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Condono beffa. Il governo Lega-M5S ammette : «Frutterà solo 180 milioni» : Come si dice in queste occasioni… chapeau ! * Professore associato di Scienza delle finanze all'università Milano-Bicocca, membro del comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, è stato ...

Governo - resta il Condono : stralcio per scudo penale - riciclaggio e capitali all’estero : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Governo - resta il Condono : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Condono fiscale - cosa prevede la nuova versione del governo Lega-M5S : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Governo - accordo sul Condono : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il Condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Condono-gate - Governo sull'orlo della crisi (di nervi) : Accuse incrociate tra i due vicepremier Salvini e Di Maio, il presidente del consiglio Giuseppe Conte da Bruxelles prova a...

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul Condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

Condono - Salvini infuriato : “Riscriviamo tutto e il governo non salta - ma per scemo non ci passo” : L'ira di Matteo Salvini sul Condono fiscale viene espressa in una diretta sui social in cui sottolinea che il M5s conosceva il testo del decreto fiscale: "Conte leggeva e Di Maio verbalizzava, per scemo non ci passo", afferma. Il ministro dell'Interno assicura che il governo non salterà e che il decreto verrà riscritto domani.Continua a leggere

Di Maio : Non cade il governo su Condono : 14.25 "Noi abbiamo il dovere di dire sempre la verità ai cittadini, sono sicuro che una soluzione la troveremo:mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoricilaggio o riciclaggio di denaro?". Così il vicepremier Di Maio. "Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era" aggiunge Di Maio avvertendo Salvini che il M5S non ...

Di Maio : il governo non cadrà sul Condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. 'Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ...

Di Maio : il governo non cadrà sul Condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...