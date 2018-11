Cirque du soleil “C’è Messi nel futuro dello spettacolo” 

lastampa

(Di giovedì 1 novembre 2018) Ilduè come i Kleenex. Un nome proprio che diventa un genere, in questo caso una forma di spettacolo dal vivo al cubo, che non è un circo ma neanche un musical. È, appunto, ildu: fondato in Canada 34 anni fa dal mangiatore di fuoco Guy Laliberté, in tutto una ventina di artisti di strada, oggi è il brand (un brand del ...