Cinema italiano in lutto | addio a una vera leggenda

Festa del Cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande Cinema italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...

Virzì con 'Notti magiche' rende omaggio al grande Cinema italiano : Roma, 27 ott., askanews, - È un affresco del mondo del grande cinema italiano del passato, fatto con affetto ma anche con il gusto della caricatura, 'Notti magiche', il film di Paolo Virzì che chiude la tredicesima edizione della Festa del ...

Ornella Muti : "Il mito del Cinema italiano non esiste più. Il #MeToo? Sono perplessa dalla denuncia tardiva delle molestie" : Nell'ultimo film in cui ha recitato, Notti magiche di Virzì, interpreta una diva non più giovane che "ha buttato dietro lo sbrilluccichio per andare oltre e diventare finalmente se stessa". Ma una diva Ornella Muti lo è davvero, in scena come nella vita. La celebre attrice si racconta in una lunga intervista al Corriere.Ha una lunghissima carriera alle spalle e ricorda con nostalgia "il mito del cinema di un tempo" in ...

Un commosso Martin Scorsese omaggia il Cinema italiano : Alla Festa del cinema di Roma ieri è stata la giornata di Martin Scorsese. Il cineasta, tra i più grandi della storia della settima arte, ha ricevuto il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo ...

Scorsese omaggia il Cinema italiano : 'I miei film ispirati al neorealismo' : Rossellini, Antonioni, Pasolini, De Sica, Olmi, Germi, Rosi, Visconti e Fellini: ci sono tutti i maestri del neorealismo italiano tra i nomi che hanno influenzato il cinema di Martin Scorsese . Lo ...

Come altri registi italiani, anche Stefano Sollima approda a Hollywood, con un action movie che risulta equilibrato e curato.

“Ho speso tutto in alcool e droga”. La confessione choc del mito del Cinema italiano : Una racconto a tinte fosche, dai contorni indefiniti e dal finale già scritto, lui che divenne famoso interpretando il pittore Ligabue in tv, ora vive quasi in miseria in una casa famiglia nel litorale di Fiumicino, Flavio Bucci, uno dei più grandi attori italiani si racconta al Corriere della sera.“Per fortuna ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque ...

Massimo Ghini è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live e ha ricordato Carlo Vanzina, regista scomparso l'8 luglio 2018

Lele Luzzati e Giulio Gianini : due maestri del Cinema d'animazione italiano in mostra : Il teatrino di burattini che Gianini possedeva e con il quale si dilettava in spettacoli ad uso di parenti e amici, fornì l'occasione di una prima collaborazione tra i due. Gianini chiese allo ...

Oscar - ecco i 21 film da cui uscirà l'italiano da proporre all'Academy - Cinema - Spettacoli : Sarà scelto fra 21 film quello che l'Italia proporrà all'Academy, in rappresentanza del nostro Paese, per entrare nella rosa dei candidati al Miglior film straniero agli Oscar 2019. I lungometraggi ...

Netflix o sala? Il «falso» dilemma del Cinema italiano : Venezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraChe la prima vittoria di un film Netflix alla 75esima Mostra del cinema di Venezia non sarebbe stata festeggiata da tutti, si ...

Venezia 75 - Una storia senza nome. Gassmann : “Leggendo il copione ne ho apprezzato la complessità non sempre di casa nel Cinema italiano” : “Nella vita come nel cinema le cose più importanti sono quelle che non si dicono”. Estendendo alla visione, il fuoricampo per eccellenza è la figura dello sceneggiatore, che in Una storia senza nome di Roberto Andò è la protagonista assoluta. Il film presentato in Mostra fuori concorso si pregia di diversi aspetti, ma soprattutto della capacità dei suoi scrittori (Andò stesso, Angelo Pasquini, Giacomo Bendotti) di creare un intreccio sapiente, ...