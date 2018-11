Ciclocross | Europei 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Si punta tutto su Alice

oasport

(Di giovedì 1 novembre 2018)pronto per i campionatidi, che scatteranno il prossimo 2 novembre in terra olandese, precisamente a ‘s-Hertogenbosch. Tre giornate davvero spettacolari, con quindici medaglie da assegnare: al via ovviamente la nazionale italiana, che lo scorso anno, in Repubblica Ceca a Tábor, chiuse la rassegna continentale con due medaglie. Non si potrà confermare nella categoria under 23 femminile Chiara Teocchi, due volte trionfatrice nelle ultime due edizioni. Chi però potrà provare ad agguantare nuovamente un podio èMaria Arzuffi (Fiamme Oro), la carta più importante per la nazionale tricolore: l’azzurra diede spettacolo a Tábor, chiudendo in terza piazza. Quest’anno dovrà stare attenta alle fortissime avversarie al via: la campionessa iridata ed europea Sanne Cant (Belgio), la britannica Helen Wyman e la veterana Marianne Vos, tornata a dedicarsi ...