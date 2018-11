Che tristezza se la Chiesa non parla più di religione

Napoli - Insigne - la perla è amara : "Che tristezza non vincere" : La beffa per il Napoli arriva al 93', ma Insigne è fuori già da quaranta minuti. La partita contro il Psg del campione partenopeo finisce al 53' per un colpo al costato, mentre il match è ancora sull'...

Mondiali volley 2018 - Salvini : “la mia dedica a sportivi bianchi e neri - Che tristezza questo razzismo” : Matteo Salvini continua ad affidare a Twitter i propri pensieri, anche in fatto di razzismo come nel caso del successo della Nazionale italiana di volley “Vittoria da dedicare invece a tutte le donne e gli uomini di sport e di scuola, bianchi o neri che siano, che rispettano leggi e valori. Che tristezza questi giornalisti razzisti…”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde su twitter al giornalista ...

MotoGP - quali sono i problemi della Yamaha e perché non vince? Le spiegazioni di Lin Jarvis e la tristezza di Valentino Rossi : La Yamaha sta affrontando una crisi seriamente preoccupante, non vince da ben 23 gare nel Mondiale MotoGP (da Assen 2007) e non sembra più poter uscire dal tunnel. La luce non si intravede, mentre Honda e Ducati continuano a fare passi in avanti e a lottare per le vittorie, la scuderia di Iwata si è fermata e non riesce più a tenere testa alle rivali. Valentino Rossi ha provato a tenere a galla la squadra, il Dottore ha disputato delle ottime ...

Mondiali ciclismo 2018 – Sagan sempre sorprendente - Peter tra ignoranza e noia : “dove volete che vada? Che tristezza senza le mie casse” : Le parole di Peter Sagan alla vigilia della prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018: lo slovacco esilarante e sorprendente Mancano ormai poche ore alla gara che tutti aspettano: domani mattina tutti sintonizzati con la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. Peter Sagan, tre volte campione del mondo, dovrà difendere la maglia iridata, ma è ben consapevole delle difficoltà che dovrà ...

“In pubblico sorride ma finge. Perché soffre”. Meghan Markle - tristezza : “Ecco la verità” : Sono passati quasi quattro mesi da quando Meghan Markle ha sposato Harry. Sembra una vita, in realtà, ma il royal wedding chiacchieratissimo risale allo scorso 19 maggio. Da quel giorno, inevitabilmente, le attenzioni dei media si sono concentrate sull’ex attrice di Suits poi diventata duchessa di Sussex. Non c’è giorno, in pratica, che non esca una voce su di lei tra look audaci, strappi al protocollo e problemi in famiglia. ...

“Chiara - Federico… vi prego”. Dopo i fasti delle nozze - l’appello Che mette tristezza : «Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone…il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli… Il 17 ottobre 2012, quando io e mia moglie avevamo appena 25 anni ci è caduto il mondo addosso: a nostra figlia Noemi, che oggi ha 6 anni, quel giorno fu diagnosticata la Sma1, l’atrofia muscolare spinale che porta all’invalidità completa. Dopo 5 anni abbiamo cercato di rialzarci ...

Che tristezza : Che … tristezza Di Vincenzo Calafiore 5 Settembre 2018 Udine “ Tempo, corpo, emozioni, leggere un’età difficile..” Lasciarsi alle spalle

Meghan Markle/ La duChessa di Sussex alle prese con felicità e tristezza : la sua più grande preoccupazione : Meghan Markle, la duchessa di Sussex alle prese con felicità e tristezza del suo importante ruolo: la sua più grande preoccupazione? Sicuramente il padre e le sue...(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 05:08:00 GMT)

Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto : “Questa era la signora Che mi insultava? Che tristezza...” : Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:06:00 GMT)

JIMMY BENNETT : “VIOLENTATO DA ASIA ARGENTO”/ Salvini punge l'attrice sui social : "Che tristezza..." : JIMMY BENNETT, giovane attore e musicista rock accusa ASIA Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:56:00 GMT)