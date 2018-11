Che tempo che fa | Lilli Gruber da Fabio Fazio e la bomba | ' La donna giusta per guidare il

Meteo Protezione Civile per domani : intenso maltempo al centro-Sud - specie zone tirreniChe : Proseguirà anche nella giornata di domani la fase di maltempo su buona parte d'Italia, con un'intensificazione dei fenomeni sulle regioni centrali, dove potranno risultare anche molto abbondanti e...

Maltempo Liguria - ecco la strada Che collega Portofino a Santa Margherita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo Trentino Alto Adige : anziano cade da tetto Che stava riparando - morto : Un anziano è morto in Trentino Alto Adige, in Val Badia: l’uomo è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni del vento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: anziano cade da tetto che stava riparando, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : attenzione su due frane Che si sono risvegliate : L'ondata di Maltempo che ha investito in questi giorni Valtellina e Valchiavenna ha risvegliato anche due maxi frane, da anni sotto stretto controllo. Una è quella del Ruinon, nel territorio del ...

MALTEMPO/ Perché Di Maio e Salvini hanno cancellato il progetto "Italia Sicura"? - IlSussidiario.net : Mettere in sicurezza le infrastrutture richiede un terzo di quanto si spende per la ricostruzione. E sugli alberi che cadono andrebbero coinvolti i Comuni

Maltempo Liguria - allerta arancione anChe per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate

Ognissanti : Confindustria Alberghi - il maltempo colpisce anChe il turismo : Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, per il Ponte di Ognissanti, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, una battuta di arresto per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono pienamente i risultati attesi. Roma, in primis, vede una ...

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anChe in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo Venezia - acqua alta eccezionale : Vigili in strada anChe in doppio turno : Venti uomini in centrale operativa, 290 Vigili operativi con 10 imbarcazioni e 32 veicoli. A tanto ammonta l’impegno della polizia municipale nella giornata di domenica 28, in attesa dell’acqua alta eccezionale. Il giorno seguente lo spiegamento si è arricchito di 70 ulteriori Vigili in strada e due imbarcazioni in più. Circa il 40% degli operatori ha effettuato un doppio turno a causa dell’emergenza legata all’acqua ...

Maltempo Campania : siti arCheologici flegrei chiusi per precauzione : Domani e venerdi’ per l’allerta meteo di colore arancione fatta scattare dalla Protezione Civile, tutti i siti archeologici dei Campi flegrei rimarranno chiusi. La misura precauzionale e’ stata adottata dai responsabili del Parco Archeologico dei Campi flegrei per evitare improvvise situazioni di criticita’ per turisti e visitatori all’interno delle aree. Per lavori da eseguire, in conseguenza del Maltempo di ...

Ponte di Ognissanti : il maltempo colpisce anChe il turismo : Battuta d’arresto per il turismo nel Ponte di Ognissanti. Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, uno stop per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo Ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono i risultati attesi. Roma in ...

Maltempo Liguria - Toti : “Sull’allerta arancione non bisogna sCherzare” : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a ...