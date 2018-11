Che record per il Huawei Mate 20 Pro | quanto vende più del P20 Pro

Profitti da record per Samsung - anChe se la divisione mobile stenta : Samsung fa segnare Profitti da record per il terzo trimestre del 2018, ma la divisione mobile stenta, a causa delle scarse performance nella fascia medio bassa. L'articolo Profitti da record per Samsung, anche se la divisione mobile stenta proviene da TuttoAndroid.

Ronaldo - recordman anChe su Instagram. E' il personaggio più seguito : Di fatto, è dal 23 settembre che la pop star non posta messaggi o fotografie di sorta: nel mondo di Instagram qualche settimana conta come anni e l'assenza di aggiornamenti può effettivamente averla ...

Cristiano Ronaldo da record… anChe sui social! Spodestata la ‘regina’ di Instagram Selena Gomez : Cristiano Ronaldo diventa il più seguito di Instagram: con più di 144 milioni di follower, il calciatore spodesta Selena Gomez Con 144.345.000 follower contro i 144.324.000 di Selena Gomez, , Cristiano Ronaldo spodesta dal ‘trono di Instagram’ la cantante statunitense. Da qualche giorno, grazie al seguito ricevuto per le sue mirabolanti prestazioni sul campo, CR7 è diventato il più seguito del social network. La vicenda dello ...

Juve - un record tira l'altro - ma Che scorie la Champions : La coppa più bella del mondo è la speranza delle rivali dei bianconeri in campionato. La Signora impegnata fino a maggio in Europa, potrebbe lasciare punti per strada. Anche se poi, come a Empoli, ...

Superbike - GP Qatar 2018 : seconda manChe cancellata per motivi di sicurezza - sfuma il record per Rea : Il Campionato del Mondo di Superbike è giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. La seconda manche del Gran Premio del Qatar infatti è stata cancellata dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a ...

Liverpool - Salah nella storia : battuto un record Che durava da 70 anni : Mohamed Salah non smette di segnare! Con la doppietta rifilata alla Stella Rossa in Champions League, l’egiziano ha raggiunto la consistente cifra di 50 gol in sole 65 presenze con la maglia dei Reds, pur non essendo un centravanti. La cifra tonda delle 50 segnature, inoltre, gli è valso un primato: Salah ha battuto un record in carica da 70 anni e appartenente ad Albert Stubbins, che disputò 77 gare prima di realizzare gli stessi ...

Grandinata record a Roma - perché è caduto ghiaccio dal cielo : di Valentina Arcovio È come se, nell'arco di una notte, tutto il calore che aveva portato i Romani sulle spiagge del litorale si fosse trasformato in ghiaccio. Se ci cadono in testa pezzi di grandine ...

I numeri da record delle Terme - Che sono il nuovo treno della Valle - : ... appunto, l'inconfondibile bottiglia verde che raccoglie l'acqua dalle fonti di San Pellegrino e accompagna pranzi e cene nei ristoranti di tutto il mondo. La fonte storica di quell'acqua, così come ...

Vele StoriChe – Record di barChe al XIV raduno di Viareggio : Record di 73 barche al XIV raduno di Vele Storiche Viareggio: tra le vincitrici “EA” e “Jalina”, a “Star 1907” il Trofeo VSV 2018 Edizione da Record alla XIV edizione del raduno Vele Storiche Viareggio, con 73 barche partecipanti. Al cutter aurico Star 1907, proveniente dal Lago Maggiore, è stato assegnato il Trofeo Vele Storiche Viareggio. Chaplin, una delle cinque imbarcazioni della Marina Militare ...

Apre il ponte dei record - e degli scandali - Che collegherà Hong Kong e Macao : Le autorità di Pechino presentano il ponte come un'opera cruciale per rilanciare l'economia della regione, come base manifatturiera per l'export cinese, per collegare città di altissimo valore ...

Marc Marquez - tutti i record del fenomeno Che sta riscrivendo la storia del motomondiale : Per la settima volta Marc Marquez è campione del mondo. Mai nessuno a 25 anni ed 8 mesi aveva tagliato un simile traguardo nel motociclismo e conferma lo strapotere di un pilota che è già leggenda ed è destinato ad infrangere altri primati e ...

Champions League - Ancelotti torna a Parigi : c'è un Psg da record Che attende il Napoli : Un inizio perfetto che, Olympique Marsiglia permettendo, potrebbe addirittura diventare da record. 10 vittorie consecutive in campionato per il Paris Saint-Germain di Tuchel che, adesso, punta al ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anChe gli uomini sul podio dell'inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 : in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo ...