Champions | finale' 21 in Germania o Russia

Monaco e San Pietroburgo in corsa per ospitare la finale di Champions 2021 : L'UEFA ha ricevuto le dichiarazioni di interesse per ospitare la finale di Champions 2021: in corsa Monaco e San Pietroburgo. L'articolo Monaco e San Pietroburgo in corsa per ospitare la finale di Champions 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia cede nel finale in casa contro Tenerife : Prima sconfitta nella Basketball Champions League per la Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele cede in casa contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife per 72-65. Un ko che toglie anche il primato nel gruppo B ai veneti, mentre Tenerife resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Alla Reyer non bastano i 19 punti di MarQuez Haynes, mentre in casa Iberostar il migliore è stato Thaddus McFadden con 21 punti. Mani freddissime ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko al “Franchi” per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Reims - omaggio al Real Madrid : maglia celebrativa per i 60 anni dalla finale di Champions : Domenica gli occhi della Spagna e non solo sono rivolti al Camp Nou, teatro del Clásico numero 177 tra Barcellona e Real Madrid . Una scenografia spettacolare accoglierà le due corazzate della Liga, ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano affronterà il Pilsen negli ottavi di finale. L’esito del sorteggio : Bolzano affronterà l’HC Pilsen negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di Hockey su ghiaccio. Questo il responso dell’urna che ha assegnato alla compagine italiana i temibili cechi: i vincitori dell’ultima EBEL hanno compiuto un’autentica impresa qualificandosi alla fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club e ora proveranno a regalarsi un sogno. L’andata è in ...

Buffon : "Juventus-Psg in finale di Champions? Spero proprio di no" : Gianluigi Buffon si sente rinato al Psg: l'ex capitano della Juventus e della nazionale italiana ai microfoni della Gazzetta dello Sport si è detto ringiovanito e si sente più forte di cinque anni fa: 'Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando ma che voleva ritagliarsi uno spazio importante e ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Chelsea-Fiorentina 1-0 - viola sconfitte nell’andata degli ottavi di finale : Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su Calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

Inter-Milan - l'ex Pirlo : 'Il derby più bello? La semifinale Champions del 2003...' : Higuain e Icardi? Sono due giocatori completamente diversi, Icardi è tra i più forti al mondo in area, Higuain è più completo , sa far giocare bene la squadra. Sono due grandissimi attaccanti. ...

A Madrid con Superscudetto : vinci i biglietti per la finale di Champions : A meno di due mesi dalla partenza del campionato, Superscudetto sorprende con una novità, un nuovo super premio in palio: un viaggio per due persone per assistere alla finale di Champions League di ...