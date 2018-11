Cgil | serve una scossa | Trw e Delphi sono una ferita aperta

Cgil - Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso : parte la corsa alla segreteria. “Serve unità con Cisl e Uil” : Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso e si candida alla segreteria della Cgil lanciando subito una proposta unitaria a Cisl e Uil. L’ex leader della Fiom e già componente della segreteria del sindacato era stato indicato dalla Camusso sabato scorso, una pratica usuale per i segretari uscenti di via Nazionale. “Ho accettato e mi sono reso disponibile alla proposta. In vita mia non mi sono mai candidato a nulla. Tutti ...