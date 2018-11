Cemento e camorra | nuovo sequestro nel Napoletano

ilmattino

: Il problema dei Ponti che crollano sono i napoletani. Tra di loro la Camorra prolifera incontrollata, prende appalt… - marcothewave : Il problema dei Ponti che crollano sono i napoletani. Tra di loro la Camorra prolifera incontrollata, prende appalt… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Abusivismo edilizio, ancora una Marano. I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Aldo Moro, alla periferia della città, per sequestrare un vasto appezzamento di terreno,...