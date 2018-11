Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | anniversario da favola | la sorpresa di lui lascia

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il colpo basso degli autori sulle corna di Cecilia Rodriguez : Ad Halloween lo scherzetto lo fanno gli autori del Grande Fratello Vip . Per Francesco Monte una sinistra coincidenza: la produzione l'ha fatto travestire da vampiro nel party dedicato alla notte dei ...

Cecilia Rodriguez e la madre parlano del loro passato in Argentina : Nuovi aneddoti sul passato di Cecilia Rodriguez in Argentina: parla la madre Veronica Cecilia Rodriguez e sua madre sono state le protagoniste dell’ultima puntata dell’Armadio di Chechu del sito 361magazine.com. La signora Veronica compare raramente in TV ma, ogni volta che lo fa, racconta sempre degli aneddoti sulla sua famiglia. In Argentina, la famiglia Rodriguez […] L'articolo Cecilia Rodriguez e la madre parlano del loro ...

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez : shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ : Belen e Cecilia Rodriguez in Marocco: in bikini per lo shooting Lo shooting in Marocco è bollente, il backstage “autoprodotto” con il suo smartphone, ancora di più. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato,... L'articolo Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez: shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - il tenero post per il primo anniversario : «Un anno di noi» : Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo anniversario di fidanzamento. Stamattina, l'ex ciclista ha dedicato un tenero post su Instagram alla sorella di Belen. «Un anno di...

Belen e Cecilia Rodriguez shooting fotografico in Marocco : Belen e Cecilia Rodriguez lo shooting in Marocco è bollente. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato, mentre ancheggia con un costume intero in una strada sterrata e mostrando le sue forme. Cecilia Rodriguez, protagonista dello stesso servizio fotografico, con un bikini nero sfoggia anche le sue forme da capogiro. Mentre in Italia il settimanale Chi mostra le immagini di una cena milanese con il cestista argentino Bruno Cerella, in ...

Belen-Cecilia - il bacio tra le sorelle Rodriguez è hot : momenti ‘piccanti’ durante il backstage [VIDEO] : Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono due personaggi seguitissimi, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i follower che ogni giorno seguono con grande attenzione le showgirl. Continuano le voci di gossip che riguardano Belen dopo la fine della storia d’amore con il pilota della MotoGp Andrea Iannone, si parla di un nuovo amore per l’argentina. Prosegue invece la relazione tra Cecilia ed Ignazio Moser, la coppia si ...

Belen e Cecilia sexy nel backstage Me Fui : le Rodriguez da infarto a Fuerteventura : Lo shooting fotografico della nuova linea di costumi di Belen e Cecilia Rodriguez è una goduria per gli occhi: le due sorelle super sexy a Fuerteventura-- Belen e Cecilia Rodriguez, come ogni anno da quando hanno firmato una linea di beachwear tutta loro, si prestano a indossare loro stesse i modelli dei costumi Me Fui in un sexy servizio fotografico. Quest’anno le due sexy e famose sorelle hanno scelto Fuerteventura ...

Cecilia Rodriguez è incinta? “Presto lei e Ignazio Moser daranno l’annuncio ai fan” : “Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato Ignazio Moser“: a rivelarlo è il settimanale Oggi nella sua rubrica “Pillole di Gossip”. “Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè”, aggiunge senza però rivelare ulteriori dettagli. Già in diverse occasioni Ignazio e Cecilia avevano detto di voler diventare presto genitori e di sentirsi ...

Cecilia Rodriguez nasconde un dolce segreto : Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Non è un segreto che Cecilia e Ignazio Moser non vedessero l’ora di mettere su famiglia. La coppia si è innamorata lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbero più volte ribadito di voler diventare presto genitori, consacrando il loro amore con la nascita di un bebè. Secondo il settimanale “Oggi”, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero preparando per dare ...

Cecilia Rodriguez incinta? Ignazio Moser potrebbe dare presto l’annuncio : Cecilia Rodriguez è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la sorella di Belen e il compagno Ignazio Moser sarebbero pronti a dare l’annuncio. I due stanno insieme da circa un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. All’epoca Cecilia era ancora legata a Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui progettava le nozze e il trasferimento negli Stati Uniti. L’incontro con il ciclista ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? A breve l'annuncio : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nata lo scorso anno dentro la casa del Grande Fratello Vip . Nonostante Francesco Monte molto spesso negli ultimi giorni, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbero per diventare genitori : L'ultimo numero di Oggi ha lanciato un interessante Gossip su una delle coppie più chiacchierate di quest'anno: quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto la rivista, la sorella di Belen e il fidanzato sarebbero a tal punto innamorati da voler mettere su famiglia al più presto: pare, inoltre, che l'annuncio della dolce attesa dell'argentina, sara' fatto dai diretti interessati tramite le pagine ...

Cecilia Rodriguez in dolce attesa? «Presto l'annuncio ufficiale con Ignazio Moser» : Cecilia Rodriguez incinta? Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Non è un segreto che la sorella di Belen e Ignazio Moser non vedessero l'ora di mettere su famiglia. I due...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : l’indiscrezione sulla gravidanza : Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, lancia una bomba che riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. In più occasioni i due hanno ribadito di voler diventare presto genitori perché innamorati e pronti a fare questo grande passo avanti nella loro relazione (iniziata lo scorso anno durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip). E secondo il giornale, in ...