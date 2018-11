C’è un sistema smart che permette di monitare i pesci dell’acquario di casa

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma C’è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro L'articolo La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto, ma c’è da sistemare qualcosa (video) proviene da tuttoAndroid.

C’è tutto Trump e il suo sistema di alleanze nella difesa sfacciata dei sauditi : Milano. Jamal Khashoggi è stato picchiato, torturato (gli hanno tagliato le dita), decapitato e fatto a pezzi appena è entrato, il 2 ottobre, nel consolato saudita a Istanbul, poco prima delle due del pomeriggio. I media turchi, che da quindici giorni centellinano indizi e dettagli sulla sparizione

Astronomia : C’è un intruso del Sistema Solare - e non è solo : L’ormai celebre “intruso” del Sistema Solare, la cometa ‘Oumuamua, potrebbe non essere solo: altri oggetti potrebbero vagare nella Via Lattea trasportando i “mattoni” della vita, secondo una simulazione gruppo dell’americano Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics coordinato da Idan Ginsburg. Secondo lo studio, anticipato su arXiv e in via di pubblicazione sull’Astrophysical Journal, la cometa ...

C’è un pianeta mai osservato nel sistema solare? : La scoperta di un nuovo lontanissimo sasso spaziale ha riportato di attualità la teorie su "pianeta X": un grande pianeta oltre Nettuno che nessuno ha mai visto The post C’è un pianeta mai osservato nel sistema solare? appeared first on Il Post.

È arrivato iOs 12 - cosa C’è da sapere sul nuovo sistema operativo per iPhone e iPad : (Foto: Apple) Come anticipato durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR, l’aggiornamento di iOs alla versione 12 è finalmente disponibile dalla giornata di oggi, dopo un periodo di beta durato diversi mesi. Per quanto iOs 12 sia stato sviluppato per trarre il meglio dall’ultima generazione di iPhone e iPad, l’aggiornamento resta compatibile con numerosi dispositivi Apple delle generazioni ...