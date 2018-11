Cautela tra le borse europee

Roma : custodia Cautelare per dipendente agenzia entrate e commercialista : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica nei confronti di un dipendente delle Agenzie delle entrate e di un commercialista Romano. Il predetto funzionario ha percepito indebite somme di denaro per alterare i dati fiscali di diversi ...