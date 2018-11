Caspita! Sei la mia segretaria I messaggi Whatsapp tra Lanzalone e la sindaca Raggi

huffingtonpost

(Di giovedì 1 novembre 2018) "Caspita: praticamente mi fai da! Che onore!". Così in unnel maggio del 2017 l'ex presidente di Acea sotto la giuntasi rivolgeva alladi Roma. Lo scambio peravveniva durante la d'acqua durata per tutta l'estate scorsa, un periodo di siccità che ha rischiato di compromettere in modo definitivo dal punto di vista ambientale il lago di Bracciano. "Ti chiederei di darmi un paio di date per incontrare i sindaci di Anguillara, Trevignano e Bracciano sulla questione del livello dell'acqua del lago", scriveva ladiparlando con. "Poi ti chiede un appuntamento anche Antonio Cozzolino, sindaco M5S di Civitavecchia". Allorascherza: "Caspita: praticamente mi fai da! Che onore!". È quanto si legge nelle carte del processo Parnasi appena depositate, comprese le informative del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma, di cui danno conto La Stampa e altri quotidiani.