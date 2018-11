Caso Diciotti | procura chiede l' archiviazione per Salvini

Caso Nave Diciotti - procura chiede archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha chiesto formalmente l'archiviazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini in relazione al mancato sbarco dei migranti soccorsi nel Mediterraneo lo scorso agosto dalla Nave della Guardia Costiera Diciotti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro dell'Interno e leader leghista.Continua a leggere

Salvini esulta : "Per il tribunale dei ministri nessun reato sul Caso Diciotti" : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo: la partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non ...

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Caso Diciotti - il fascicolo passa a Catania. Il tribunale dei ministri di Palermo : "Non siamo competenti" : Cambia sede l'inchiesta per sequestro di persona aperta a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini

Matteo Salvini - Caso Diciotti : 'Io sequestratore? Per colpa di quel magistrato - mio figlio...' : La vicenda di ' Matteo Salvini indagato per sequestro di persona ' per il caso della nave Diciotti è stata sulle prime pagine dei giornali per giorni. Ora che le polemiche si sono , un po', sopite, il ...

Conte : dopo Caso Diciotti siamo tutti perdenti : Roma – “Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti, perche’ come ho sempre detto fin dall’inizio se l’Ue vuole esprimere una politica in materia di immigrazioni deve rivedere il regolamento di Dublino e quanto prima perseguire nuovi meccanismi di gestione collettiva nel segno della solidarieta’. Piu’ tardiamo e piu’ andiamo tutti in difficiolta’”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte da ...

Migranti - Conte : “Per evitare altro Caso Diciotti serve risposta europea. Bisogna rivedere Frontex e Sophia” : “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro col cancelliere austriaco Sebastian Kurz, nonché presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, a Palazzo Chigi. L'articolo ...

Caso Diciotti : non ci fu alcun ordine formale : Il Tribunale dei Ministri sta indagando sul Caso della nave Diciotti della Guardia Costiera che è rimasta per giorni attraccata al porto di Catania con oltre 170 migranti a bordo. L'unico indagato è Matteo Salvini, ministro dell'Interno, per sequestro di persona aggravato (per la presenza di minori).Ricordiamo che l'intervento del Tribunale dei Ministri si è reso necessario dopo che la Procura di Palermo ha deciso di indagare su Salvini e sta ...