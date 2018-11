Caso Diciotti | chiesta l’archiviazione per Matteo Salvini

La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il Caso Diciotti : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave militare Diciotti risalente allo scorso agosto. L’annuncio è stato dato dallo stesso Salvini durante una diretta Facebook. Il caso della The post La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il caso Diciotti appeared first on Il Post.

Salvini esulta : "Per il tribunale dei ministri nessun reato sul Caso Diciotti" : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo: la partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non ...

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Caso Diciotti - il fascicolo passa a Catania. Il tribunale dei ministri di Palermo : "Non siamo competenti" : Cambia sede l'inchiesta per sequestro di persona aperta a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini

