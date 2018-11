Casa per disabili nelle ex scuole di Pratrivero

Basket Femminile – Terribile infortunio in Casa del Fila San Martino : rottura del crociato per Caterina Dotto : Caterina Dotto fermata da un Terribile infortunio: rottura del crociato sinistro per la cestista azzurra Una notizia Terribile in casa Fila San Martino: un bruttissimo infortunio ferma Caterina Dotto. La cestista italiana del club padovano, che partecipa al campionato italiano di Serie A1 Femminile di pallacanestro, costretta dunque a mancare per molto tempo dal parquet a casusa della rottura al crociato sinistro rimediato durante la ...

C’è un sistema smart che permette di monitare i pesci dell’acquario di Casa : La tecnologia ci permette ormai da anni di poter monitorare i nostri animali domestici anche quando siamo al lavoro, in viaggio o comunque lontano da casa, ma oltre a cani e gatti, d’ora in poi sarà possibile tenere sotto controllo anche i propri pesci dell’acquario casalingo. La novità è firmata Felix smart, un team di ingegneri, sviluppatori, ricercatori e imprenditori con sede a Vancouver, che ha creato il primo dispositivo per il ...

Palaghiaccio di Casate - tempi incerti per la riapertura. Copertura da rifare : tempi incerti per la riapertura del Palaghiaccio di Casate, chiuso per problemi alla Copertura dopo il vento e la pioggia degli ultimi giorni. L'assessore allo Sport del Comune di Como Marco Galli non nasconde la preoccupazione: <L'ultimo controllo sullo stato della Copertura risale al 6 settembre scorso. Bisogna capire cosa possa essere accaduto in così ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : tutte le città - i comuni e i paesi attraversati dalla Corsa Rosa. Quando passa sotto Casa tua? : Il Giro d’Italia 2019 si preannuncia estremamente appassionante e avvincente, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ne vedremo davvero delle belle per tutto lo Stivale: si parte da Bologna e si arriva a Verona, curiosamente con due cronometro individuali. Nel mezzo grande spettacolo passando per Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche e poi il Nord con i tapponi in Piemonte e Val d’Aosta, l’arrivo di Como, ...

Pd - Bruno Astorre : “So’ fascisti ma Casapound da imitare”. Poi la spiegazione su Facebook : “La mia era un’iperbole” : “Sò fascisti, è vero, ma dovremmo imitare Casapound per il loro modo di stare in mezzo alla gente”. Questa la frase che ha scatenato una bufera nel Pd. A pronunciarla, martedì sera a Viterbo, il senatore Bruno Astorre, candidato alla segreteria del partito nel Lazio che proprio ai congressi di circolo della Tuscia ha preso il 62% di consensi. Le sue parole hanno creato scalpore tra i membri del partito, tanto che il senatore ha ...

Mirella - scomparsa da Casa a 15 anni per un misterioso appuntamento : Figlia dei titolari di un bar di via Volturno a Roma, la Gregori è sparita un mese prima di Emanuela Orlandi

Google e Roomba alleate per pulirvi meglio la Casa. La privacy sarà garantita? : Tutti conoscono Roomba, l’aspirapolvere prodotto da iRobot che pulisce i pavimenti in autonomia. Le versioni più recenti si possono programmare affinché il robot si accenda automaticamente quando non siete a casa. Il progresso tecnologico non è certo finito qui. iRobot pensa di poter fare di meglio consentendovi, per esempio, di decidere quale stanza della casa pulire, o di avviare il robot con un comando vocale. Sono questi alcuni dei ...

In Casa più di 160 grammi di marijuana e il necessario per confezionarla - nei guai 59enne : Un 59enne di San Cassiano è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa nascondeva 6 involucri di marijuana.

In Casa piantine di 'erba' ed oltre un etto e mezzo di droga : 59enne denunciato per spaccio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

In 4 sfondano la porta ed entrano in Casa - serata shock per una famiglia con una bimba : I malviventi b sfondato la porta di casa mentre la famigliola era all'intero aggredendo il capofamiglia che ha cercato di lottare con loro sul vialetto di ingresso ed è stato quasi soffocato. "L'episodio ci ha lasciato tutti scossi, non vorremmo tornare a casa, ma non abbiamo scelta" ha rivelato il 41enne.Continua a leggere

Scoperta Casa di appuntamenti in piazza Europa : denunciata la tenutaria : Prato, la Squadra mobile ha fermato uno dei clienti che era solito frequentare l'appartamento di via Fratelli Miniati

Migranti - i rimpatri coatti segnano il passo. E Salvini ora punta su quelli volontari per rimandare a Casa 2700 persone in tre anni : 'Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso'. I ...

Garofoli e i soldi a Croce RossaSpunta il maxi-sconto per la Casa : l capo di gabinetto del Mef Garofoli, che i Cinque Stelle accusano di essere l'autore della norma pro Croce Rossa introdotta di soppiatto nel dl fiscale e poi cassata da Conte, pochi mesi prima ha fatto un affare: ha aperto un lussuoso b&b nel cuore di Molfetta proprio grazie alla Croce Rossa, ottenendo dai suoi vertici, a buon prezzo, un immobile che per nove anni aveva inutilmente preteso a suon di carte bollate, come scrive oggi Segui su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 ottobre : Il boiardo del Tesoro e i favori dalla Croce Rossa per una Casa : L’inchiesta Garofoli e i soldi a Croce Rossa dopo il maxi-sconto per la casa Conflitto di interessi – L’uomo accusato dai 5 Stelle di avere infilato l’articolo (poi cassato da Conte) a favore della Cri a dicembre 2017 aveva chiuso un accordo con i suoi vertici di Thomas Mackinson LiberTav di stampa di Marco Travaglio Siccome i 5Stelle hanno torto a prescindere da quello che fanno, per ogni loro scelta i giornaloni hanno sempre pronti ...