Carlo Giuffré | morto l' attore napoletano diviso tra cinema e teatro

Teatro in lutto - morto Carlo Giuffrè : ANSA, - NAPOLI, 1 NOV - Il mondo del Teatro italiano è in lutto : è morto alla soglia dei 90 anni, che avrebbe compiuto tra un mese, l'attore e regista Carlo Giuffre'. Nato a Napoli il 3 dicembre 1928, era malato da tempo. Carlo ...

