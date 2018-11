Cancro | il vaccino cubano Cimavax efg contro il tumore ai polmoni | il test che riporta

Tumori : vaccino cubano efficace contro il Cancro al polmone : Cimavax-efg è stato somministrato a circa 5mila pazienti cubani ed ha dato risultati promettenti contro il tumore al polmone.Continua a leggere

Vaccino anti-Cancro - a Napoli prime sperimentazioni. Ottimo - ma la vera cura è la prevenzione primaria : “Se dipendesse da me renderei contagiosa la salute invece che la malattia” . Questa massima di fine Ottocento dell’avvocato Usa Robert Ingersoll rende bene lo spirito originario della medicina ippocratica, chiamata innanzitutto a tutelare la salute pubblica prima di dedicarsi alla migliore cura possibile dell’ammalato. Questa è stata anche l’impostazione della Scuola medica salernitana, la prima vera università e facoltà di Medicina del ...

Cancro della cervice uterina : eradicarlo con il vaccino - : Laureato in Biologia presso l'Università Bicocca di Milano - con specializzazione in Genetica conseguita presso l'Università Diderot di Parigi - ha un master in Comunicazione della Scienza. Collabora ...

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il Cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Cancro all’utero : il vaccino per tenere sotto controllo il Papilloma virus : Il vaccino per tenere sotto controllo il Papilloma virus è diventato l’arma più potente per dire addio al Cancro all’utero. Lo dimostra l’esperienza dell’Australia, un paese dove entro vent’anni, svelano gli esperti, non esisterà più il tumore alla cervice. Questo grazie ad un alto tasso di screening e vaccinazioni che hanno permesso di risolvere un problema che interessa moltissime donne in tutto il mondo. Entro il ...

Un vaccino ha sconfitto il Cancro al collo dell'utero : «Tra 20 anni sarà sparito» : Grazie ai programmi di screening e alla vaccinazione per l'Hpv l' Australia sarà il primo paese al mondo ad aver debellato il tumore della cervice , il collo dell'utero. Lo afferma uno studio ...

Vaccino per tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire addio al Cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Vaccino contro il Cancro / Efficace al 100% cura il tumore e ne blocca la recidiva : Il Vaccino contro il cancro è Efficace al 100%: balzo in avanti pe la cura del tumore con la recidiva che può essere bloccata. I topi rispondono in maniera positiva alla sperimentazione.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Sanità - la Regione investe per un vaccino contro il Cancro. De Luca : 'A novembre fine del commissariamento' : 157 milioni di euro da investire in innovazione per la lotta contro il cancro. Sono le risorse finanziarie impiegate dalla Regione Campania nell'ambito del progetto 'La Campania lotta contro il cancro'...

Sanità - la Regione investe per un vaccino contro il Cancro. De Luca : «A novembre fine del commissariamento» : 157 milioni di euro da investire in innovazione per la lotta contro il cancro. Sono le risorse finanziarie impiegate dalla Regione Campania nell?ambito del progetto ?La...