Camera | ok al decreto Genova | proteste di Pd e Forza Italia | M5s | ostruzionismo

La Camera approva il Decreto GenovaDure proteste di Pd e Forza Italia : "Fatto passare un condono per Ischia" : Sul Decreto Genova è andato in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd: pomo della discordia è stato soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia nel terremoto del 2017: "E' il collegio di Di Maio" attacca Orfini. Forza Italia contesta Toninelli

Scontro alla Camera sul decreto GenovaLa maggioranza al Pd : "Basta ostruzionismo"I dem : "Via il condono di Ischia e votiamo" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo Scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

M5S - Autostrade non ricostruirà il ponte. Bucci : «È in campo per tante altre cose». Decreto alla Camera - lavori in impasse : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno»|

Decreto Genova alla Camera. Cantone : «C’è il rischio di infiltrazioni mafiose» : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti è il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone. Alle 9.30 è arrivato anche il commissario Toti

Decreto - nuove audizioni alla Camera : Proseguono gli incontri nell’aula della commissione Trasporti. Protesta del settore edile da Liguria e Piemonte |

