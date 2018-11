Caldo eccezionale in Europa e la Carlsberg vola | boom di vendite di birra nel 2018

meteoweb.eu

: #Pil fermo nonostante il caldo eccezionale di agosto! @BarbaraLezzi #Istat - frankdelatorr90 : #Pil fermo nonostante il caldo eccezionale di agosto! @BarbaraLezzi #Istat - frankdelatorr90 : #Pil fermo nonostante il caldo eccezionale di agosto @BarbaraLezzi ! - TamburiTIP : RT @AlpitourWorld: Sogni l’estate a Dicembre? Approfitta di questa eccezionale #Promoflash e prenota entro il 29 Ottobre: fino a 100€ di sc… -

(Di giovedì 1 novembre 2018), produttore didanese, dichiara che gli introiti trimestrali sono saliti grazie all’aumento delledisui mercati principali, incoraggiate dalsull’occidentale. La compagnia ha dichiarato che lesono aumentate del 7,4% fino a 2,7 miliardi di dollari.non ha pubblicato le cifre nette degli introiti per il trimestre ma ha ribadito la sua crescita di profitto del 10-11% per l’intero. I volumi totali hanno superato le attese con 38,6 milioni di ettolitri. Nell’orientale, includendo Russia, Kazakhistan, Bielorussia e Azerbaijan i volumi totali sono aumentati del 4,2%. Leggero calo registrato, invece, in Ucraina. L'articoloine ladidinelMeteo Web.