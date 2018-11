calcioweb.eu

: Calciomercato, #Zappacosta può tornare in Italia: ecco le soluzioni - CalcioWeb : Calciomercato, #Zappacosta può tornare in Italia: ecco le soluzioni - CalcioNews24 : #Torino, per la fascia spunta il clamoroso ritorno di Zappacosta - IlGrandeTorino : Calciomercato Torino, possibile il ritorno di Zappacosta a gennaio? -

(Di giovedì 1 novembre 2018) L’esternorappresenta uno dei terzinini più forti tanto da aver attirato le attenzioni da parte del Chelsea, l’avvio è stato molto incoraggiante mentre con il tempo è stato messo ai margini. Per questo motivo l’ex Torino potrebbe lasciare i Blues ein, sono almeno due lepossibili. La prima porta proprio ad un ritorno in granata, il tecnico Mazzarri sta cercando un terzino destro ed una soluzione in prestito non è da escludere. Un’altra squadra interessata è la Sampdoria come possibile sostituto di Bereszyński, da valutare se a gennaio oppure per la prossima estate. Infine occhi anche del Milan. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SULLE NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolopuòin: ...