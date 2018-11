Brasile | l’astronauta Marcos Pontes sarà Ministro della Scienza

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Per il suo futuro governo, il neopresidente del, Jair Bolsonaro, ha nominato l‘astronautaTecnologia: “Informo che il tenente colonnello e astronautanominato per il ministeroTecnologia“, ha scritto Bolsonaro su Twitter., 55 anni, è stato il primo brasiliano ad andare in orbita, nel 2006: ha trascorso una settimana sulla Stazione Spaziale Internazionale.è il quartodesignato dal presidente eletto, che entrerà in carica il 1° gennaio. L'articolo: l’astronautaMeteo Web.