Borsa | Milano apre in calo | -0 | 19%

Borsa : Milano +0 - 27% con Europa positiva : ANSA, - Milano, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude in positivo, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,27% sopra la soglia dei 19mila punti , 19.050, , e risente del clima positivo in Europa, dove tutte le ...

Borsa : Milano sale con Stm - Banco e Cnh : ANSA, - Milano, 31 OTT - Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura , Ftse Mib +1%, , spinta da Stm , +4%, , sulla scia della giapponese Advantest dopo i conti trimestrali, mentre lo spread tra ...

Borsa : l'Europa rimbalza in avvio - a Milano - +0 - 9% - corre St - +2 - 4% - : ...9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Borsa : Milano in apnea tra Pil fermo e conti Fca - ma Ue non fa molto meglio : ... Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 30 ott - Chiusura debole per le Borse europee con l'Italia che ancora una volta e' fonte di preoccupazione visto che l'economia italiana nel terzo trimestre ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 22% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 18.998 punti.

Borsa : Milano peggiora - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Piazza Affari peggiora con il Ftse Mib che torna in terreno negativo e cede lo 0,6% a 18.923 punti. Si allarga anche lo spread tra Btp e Bund a quota 311 punti con il ...

Borsa : Milano gira in positivo - +0 - 1% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Piazza Affari nervosa gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 19.058, dopo i dati sul Pil ed il dibattito politico sulla manovra. Lo spread tra Btp e Bund ...

Borsa Milano cede dopo Istat su 10.4Pil : 10.48 Piazza Affari vira in negativo, dopo le stime Istat sul Pil del terzo trimestre rimasto invariato. dopo un avvio di seduta a +0,35, l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%. In rialzo anche lo spread tra Btp/Bund, il differenziale torna a 300 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,38%.

Borsa : Milano apre in positivo - +0 - 19% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - La Borsa di Milano apre in positivo, e guadagna lo 0,19%. L'indice Ftse Mib è a 19.075 punti. 30 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano +1 - 9% chiusura - bene banche : ANSA, - Milano, 29 OTT - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +1,91% a 19.039 punti, , di nuovo sopra i 19mila dello scorso 19 ottobre, con lo spread tra Btp e Bund ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 91% - : ANSA, - Milano, 29 OTT - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,91% a 19.039 punti.

Borsa : Milano vola - +2 - 3% - con banche : ANSA, - Milano, 29 OTT - Piazza Affari, dopo una lieve flessione, torna a volare con il Ftse Mib che guadagna il 2,3% a 19.123 punti, dopo il mancato taglio del rating da parte di S&P. La Borsa di ...