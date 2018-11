Biles nella leggenda | a Doha quarto titolo mondiale nell' all around

Ginnastica artistica - Simon Biles nella storia : quarto mondiale nell'all-around : Simon Biles sempre più nella storia . La 21enne statunitense ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale di Ginnastica nell'all-around a Doha, superando il record di tre titoli della ...

Simone Biles - la ginnasta più forte di tutti i tempi : l’ingresso nella leggenda - un mito paranormale che batte tutti i record : Siamo di fronte alla ginnasta più forte di tutti i tempi, ormai non ci sono più dubbi: Simone Biles ha superato tutti i record inerenti quantomeno ai Mondiali ed è entrata di diritto nella leggenda della Polvere di Magnesio, rimarrà tra le immortali della sacra arte sportiva per decenni, icona incancellabile della ginnastica artistica come solo altri pilastri del livello di Larisa Latynina, Nadia Comaneci e Svetlana Khorkina cioè gli altri ...