Big Air Modena 2019 | gli orari e il programma delle gare di snowboard e freestyle Come

Modena-Skipass - quattordici italiani su una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo : Conto alla rovescia per Modena-Skipass: nel weekend 14 italiani su una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo Il conto alla rovescia per il grande evento di Modena-Skipass sta per terminare. Giovedì 1 novembre la fiera annuale degli sport invernali prenderà il via con una serie di appuntamenti da non perdere, dall’incontro del Presidente FISI Flavio Roda con pubblico e stampa alla consegna del premio ATLETA DELL’ANNO ...

Big Air - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : i convocati dell’Italia - spicca Silvia Bertagna : Nel weekend del 3-4 novembre si svolgerà l’attesissimo evento Modena-Skipass: la città emiliana ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Big Air, sia per quanto riguarda lo sci freestyle che lo snowboard. All’evento parteciperanno ben 140 atleti, comprese alcune stelle internazionali che si esibiranno su una rampa alta 46 metri e lunga 130, la più grande che sia mai stata costruita in Italia. L’Italia sarà presente con 9 ...

Ryanair Bagaglio Stiva : costo - dimensioni - peso - regolamento liquidi - come aggiungere al Biglietto : Avete in programma per il prossimo futuro un bel viaggetto rilassante con volo prenotato con Ryanair? Il periodo natalizio si sta avvicinando, e sono sempre di più gli italiani che si accingono a compiere le doverose prenotazioni per garantirsi una piccola evasione dalla propria quotidianità durante le vacanze, o comunque durante i giorni di ferie. Ma insieme alla prenotazione del viaggio, occorre fare altre valutazioni di cruciale importanza ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Iwabuchi e Corning si aggiudicano il Big Air a Cardrona. 12mo Maffei : Si è svolta nella notte italiana la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard 2019. A Cardrona, in terra neozelandese, è andato in scena lo spettacolare Big Air di inizio stagione. Tra gli uomini ad imporsi è stato il 19enne statunitense Chris Corning. Settimo podio e quinto successo nel massimo circuito internazionale per il classe 1999, che su queste nevi si era già imposto lo scorso anno nello Slopestyle. Riparte da dove ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Silvia Bertagna quarta a Cardrona - vincono Gaskell e Ragettli : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. Soltanto cinque atlete in gara nella prova femminile, Silva Bertagna ha concluso al quarto posto (31.40). La detentrice della Sfera di Cristallo si è limitata a disputare la prima heat poi non è scesa nelle due successive e così ha preceduto soltanto la canadese Dara Howell (21.20). L’altra canadese Elena Gaskell ha trionfato: grande ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Alberto Maffei sfiora l’ingresso in finale a Cardrona : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili del big air valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard di Cardrona: in Nuova Zelanda nessun italiano è riuscito ad entrare in finale. Alberto Maffei, il migliore degli azzurri in gara, ha chiuso 12°. Più indietro tutti gli altri. Nelle qualificazioni maschili la prima batteria è stata vinta dallo statunitense Kyle Mack, con lo score di 90.60, mentre il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : gli azzurri Welponer e Monteleone eliminati in qualifica a Cardrona : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Giornata d’apertura riservata alla prima heat di qualificazione che metteva in palio cinque pass per la finale e purtroppo gli azzurri non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo. Ralph Welponer ha chiuso in nona posizione (80.80) mentre Renè Monteleone ha concluso in sedicesima posizione (39.60). Davanti a tutti il ...

Freestyle - Ralph Welponer non supera il taglio nelle qualificazioni del Big Air a Cardrona : Welponer eliminato nelle qualificazioni del big air maschile di Coppa del mondo a Cardrona qualificazioni sfortunate per Ralph Welponer, che ha preso parte alla prima tappa di Coppa del mondo di big air maschile a Cardrona, in Nuova Zelanda. Il ventunenne bolzanino si è piazzato al nono posto nella prima heat che prmuoveva alla finale i migliori cinque, realizzando un punteggio di 80.80. Eliminato anche il giovane gardenese Renè ...

Il costo per i trolley in cabina introdotto da Ryanair vale anche sui Biglietti già emessi : Una compagnia low cost sempre meno low cost, Ryanair ha annunciato che dal primo giorno di novembre entrerà in vigore la loro nuova politica sui bagagli. La situazione per chi vorrà viaggiare a prezzi stracciati (o a prezzi vagamente più onesti rispetto a quelli esorbitanti di altre compagnie, bisogna vedere da che punto di vista viene vista la vicenda) sarà la seguente: se si vorrà portare a bordo un secondo ...

Le nuove regole Ryanair per i bagagli applicate a chi ha già comprato il Biglietto : L'introduzione di nuove regole da parte di Ryanair ha già avuto inizio. La compagnia aerea irlandese ha annunciato che dal primo novembre per portare il bagaglio a mano a bordo sarà necessario mettere mano al portafogli: costerà almeno 6 euro a tratta. Alcuni viaggiatori hanno tuttavia segnalato che il sovrapprezzo viene applicato anche a chi aveva prenotato il viaggio prima dell'annuncio, avvenuto il 23 agosto.Si legge sul ...