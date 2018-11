Beautiful | il matrimonio tra Brooke Logan e Ridge Forrester | anticipazioni dal 5 al 10

Beautiful - anticipazioni americane : il matrimonio di Katie e Thorne : Cosa sta accadendo ai personaggi della nostra soap preferita nelle puntate in onda negli USA? Ebbene, come già sapete, è in corso una battaglia legale fra Katie e Bill per la custodia esclusiva del piccolo Will. Ognuno cerca appoggio nelle persone più vicine e il furbo Thorne, da poco entrato nel cuore della Logan, ha ben pensato di chiederla in sposa per facilitarle un pò le cose! Andiamo a scoprire tutto nei dettagli con le anticipazioni ...