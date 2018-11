Bayern | Rafinha si veste da attentatore arabo e il web insorge Non volevo

ilgiornale

(Di giovedì 1 novembre 2018) Marcio Rafael Ferreira de Souza, più conosciuto come, ha legato la sua intera carriera alMonaco, suo attuale club, e allo Schalke 04. Il classe '85, per una sola stagione, ha vestito la maglia del Genoa nel 2010-2011 mettendo insieme 37 presenze complessive condite da due reti. Il brasiliano, solitamente impeccabile dentro e fuori dal campo, questa volta si è reso protagonista di un episodio abbastanza spiacevole durante la serata di Halloween., infatti, si è travestito da "" ed ha pubblicato la sua foto su Twitter.Il calciatore delMonaco nell'istantanea incriminata appare vestito con un abito molto lungo, un foulard a quadretti bianco e rosso, mentre trasportava un pacco sospetto con la scritta "attenzione, cautela". Questo suo travestimento non è stato gradito dai tanti utenti sui social che hanno criticato il brasiliano, con il club ...