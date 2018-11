Bayern Monaco | gaffe da Halloween | Rafinha si scusa per il costume da attentatore arabo

Halloween - bufera sul Bayern Monaco : Rafinha travestito da attentatore arabo : Rafinha travestito da attentatore arabo ha fatto infuriare diversi tifosi ed autorità, un costume di Halloween un po’ sopra le righe “Halloween è una festa della paura con costumi esagerati, non era mia intenzione far arrabbiare nessuno con il mio travestimento o ferire i sentimenti di qualcuno“. Rafinha ha tentato di scusarsi attraverso il proprio account Twitter dopo il suo travestimento di Halloween che ha fatto ...

Bayern Monaco falcidiato dagli infortuni : si ferma anche Thiago Alcantara : Thiago Alcantara si è fatto male ad una caviglia durante il secondo tempo del match di Coppa di Germania del Bayern Monaco Nuovo infortunio per il Bayern Monaco, l’ultimo in ordine di tempo è quello del centrocampista Thiago Alcantara. Il giocatore spagnolo si è infortunato alla caviglia durante il secondo tempo del match di Coppa di Germania vinto dai bavaresi 2-1 contro il Roedinghausen. Alcantara si aggiunge alla lista dei ...

Il Bayern Monaco cede James Rodriguez : c'è anche la Juventus : I bavaresi non riscatteranno il colombiano gestito da Jorge Mendes. La concorrenza arriva dalla Premier League

Bild : 'James Rodriguez-Bayern Monaco - è rottura. C'è la Juventus' : TORINO - James Rodriguez e il Bayern Monaco pronti alla separazione. Secondo Sport Bild, riportando indiscrezioni che hanno come fonte l'entourage del giocatore, il trequartista colombiano lascerà il club tedesco a fine stagione. Ci sarebbe anche l'ipotesi gennaio, ma ...

Shabani - il nuovo Schweinsteiger che fa 'litigare' Inter e Bayern Monaco : PANUCCI LO ATTENDE - Sarà colpa del caso, che non tutti gli anni ti regala giovani giocatori già pronti per un livello di competizione molto più alto, sarà colpa di una politica societaria cambiata, ...

Bayern Monaco - Ribery out : ancora problemi fisici per il francese : Bayern Monaco, Ribery salterà la gara di Champions League della squadra bavarese in programma domani contro l’AEK Franck Ribery è costretto a dare forfait per il match di Champions League del Bayern Monaco in programma domani contro l’Aek Atene. Il giocatore francese soffre di un problema alla schiena che lo ha costretto a lasciare il campo nella sfida di campionato di sabato contro il Wolfsburg. Rientra invece in gruppo David ...

Bundesliga - i risultati dell'ottava giornata : Borussia Dortmund a valanga - il Bayern Monaco torna a vincere : Il sabato dell'ottava giornata di Bundesliga non ha tradito le attese, regalando come al solito emozioni e tanti gol. Il messaggio più importante è stato quello lanciato dal Bayern Monaco, tornato ...

Risultati Bundesliga - il Bayern Monaco si riscatta : Dortmund fantastico : Risultati Bundesliga – Si sono giocate altre importanti partite per quanto riguarda la Bundesliga, successo da parte del Bayern Monaco contro il Wolfsburg che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni, mattatore dell’incontro l’attaccante Lewandowski, autore di una doppietta. fantastico il percorso del Dortmund, per i gialloneri vittoria in trasferta anche contro lo Stoccarda, momento fantastico per Paco Alcacer, ancora ...

Bayern Monaco - Rummenigge critica la CR7 : “un trentatreenne non è un grande acquisto” : “Ronaldo, un trentatreenne, non può essere l’acquisto dell’anno”, il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha le idee molto chiare Il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, per proteggere i suoi pupilli attacca trasversalmente la Juventus. Durante una conferenza stampa infatti, Rummenigge, ha puntato il dito contro coloro i quali esaltano l’acquisto di CR7 da parte della Juventus: “Da oggi proteggeremo i ...

Bayern Monaco - Rummenigge snobba Cristiano Ronaldo : Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per ...

Bayern Monaco FURIOSO! Rummenigge tira in ballo Cristiano Ronaldo : Neuer ha fatto un errore ma non può essere distrutto: è stato un anno infortunato, per quattro volte è stato il miglior portiere del mondo. Non si può discutere il suo apporto. Il problema è che la ...

Il Bayern Monaco conferma Kovac : "Inorriditi dalle critiche" : Prima parla il tecnico, "Manca fortuna", poi la dirigenza: "Proteggiamo club, allenatore e giocatori"

Rummenigge contro tutti : 'Basta polemiche - il Bayern Monaco non le tollererà più' : ... il CEO Karl-Heinz Rummenigge attacca: 'Mi mancano le parole per commentare i commenti su Neuer : è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo, il suo apporto non può essere in discussione.