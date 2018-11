Battisti | “Estradizione? Bolsonaro dice fanfaronate | io sono protetto dalla Corte Suprema”

fanpage

: L'ex terrorista Battisti sparito da giorni in Brasile: il timore per l'estradizione dopo la vittoria di Bolsonaro - HuffPostItalia : L'ex terrorista Battisti sparito da giorni in Brasile: il timore per l'estradizione dopo la vittoria di Bolsonaro - Corriere : Cesare Battisti da giorni non è più nella sua casa: «Temeva l’estradizione» - Linkiesta : Chiamare «regalo» l’estradizione di #Battisti significa umiliare la giustizia italiana, e mancare di rispetto alle… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Cesarereplica alla promessa di estradizione in Italia fatta dal figlio del neo-presidente brasiliano: "può dire quello che vuole, ioSuprema. Lui non può fare niente, c’è una giustizia e io per la giustizia. Sto tornando a casa ed è tutto tranquillo, una volta al mese vado a San Paolo per cinque giorni per ragioni mediche".