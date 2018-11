Basket Femminile – Terribile infortunio in casa del Fila San Martino | rottura del

Basket Femminile : Caterina Dotto si rompe il crociato anteriore destro - stop lungo : Il Fila San Martino di Lupari perde già alla quarta giornata una delle sue giocatrici più importanti: Caterina Dotto ha subito la rottura completa al terzo medio del legamento crociato anteriore nel corso dell’incontro contro la Treofan Battipaglia. Lo stop previsto è di diversi mesi, e non è difficile temere che questo significhi stagione finita per la giocatrice di Camposampiero. Caterina Dotto, che stava rientrando nel giro della ...

Basket Femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in cerca di riscatto contro l’USK Praga : Domani, giovedì 1 novembre, la Famila Basket Schio tornerà in campo per la 2a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Alle ore 20.30 al Pala Campagnola Francesca Dotto e compagne affronteranno le ceche del USK Praga in una sfida importante per testare il reale valore della formazione veneta in ambito europeo. La squadra guidata da Pierre Vincent è reduce dal netto successo di Torino nell’ultima giornata di campionato (61-98 con 22 punti di ...

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Basket Femminile - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Napoli sfida d’alta classifica - Schio va a Torino : Quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile che presenta una super sfida d’alta classifica tra l’Umana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica e chi vince si conferma in vetta. Venezia è reduce anche dalla vittoria in Eurocup contro le francesi del Nantes ed è stato un successo molto agevole per la squadra di Liberalotto, che non dovrebbe risentire delle fatiche in ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia verso le decisive sfide con Svezia e Croazia. Le possibili convocate : Mancano una ventina di giorni al doppio impegno dell’Italia nelle Qualificazioni per gli Europei femminili 2019. La prima partita si giocherà contro la Croazia, alla Sportska dvorana Vijus di Slavonski Brod (la settima più grande città del Paese), il 17 novembre, mentre quattro giorni più tardi sarà la volta della sfida alla Svezia al PalaMariotti di La Spezia, attuale sede delle partite della formazione locale di Serie A2. L’Italia, ...

Basket Femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio sconfitta all’esordio. Castors Braine vince in un finale amaro : Falsa partenza per Schio in Europa. Nella prima giornata dell’Eurolega 2018-2019 la formazione veneta cade per 63-60 contro il Castors Braine allo Spiroudome di Charleroi (Belgio). Fatali per la squadra di coach Pierre vincent le pessime percentuali offensive: Schio chiude la gara con 18/55 dal campo e solamente 3/18 dalla linea dei tre punti. Dopo un primo tempo complicato, la compagine italiana era riuscita a riportarsi a contatto. La ...

Basket Femminile - Eurolega 2018-2019 : una rinnovata Schio vola in Belgio per l’esordio europeo : La nuova stagione europea della Famila Basket Schio comincerà ufficialmente mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 allo Spiroudome di Charleroi (Belgio), dove la formazione campione d’Italia affronterà la Castors Braine nella prima giornata dell’Eurolega 2018/2019. Schio si presenta all’appuntamento con un roster profondamente rinnovato e forte di un avvio di stagione convincente, con la vittoria della Supercoppa Italiana ed i tre ...

Basket Femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket Femminile - Serie A1 2018-2019 : Schio batte Ragusa ed è in vetta con Venezia e Napoli : La terza giornata della Serie A1 femminile si è aperta con la netta vittoria della Reyer Venezia contro la Fixi Torino per 98-53. Le venete restano in questo modo i testa al campionato a punteggio pieno. Una partita mai in discussione, con la Reyer che ha dominato fin dai primi dieci minuti, portandosi sul +11 e poi allungando all’intervallo anche sul +20. Ottima prestazione di Martina Bestagno, autrice di 20 punti, mmentre a Torino non bastano ...

Basket Femminile - 3a giornata Serie A1 2018-2019 : big match Schio-Ragusa. Impegni casalinghi per Venezia e Napoli : Terza giornata della Serie A1 di Basket femminile che vivrà il suo culmine in quello che è il posticipo di questo turno di campionato. A Schio va in scena il remake della finale Scudetto dello scorso anno tra il Famila e la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto atteso perchè le venete, nonostante i tanti cambiamenti del mercato estivo, sono in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre le siciliane vogliono riscattare la sconfitta ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Basket Femminile - 2a giornata 2018-2019 : Venezia espugna Ragusa e va in testa alla classifica : La Reyer Venezia cancella in parte la delusione per la mancata qualificazione all’Eurolega, superando nel recupero della seconda giornata in trasferta la Passalacqua Ragusa per 75-72. Una vittoria che permette in questo modo alla squadra di coach Liberalotto di portarsi in vetta alla classifica insieme a Schio e Napoli. Tra le fila della Reyer la migliore è Marie Isabelle Gulich, che mette a referto 22 punti. In doppia cifra chiude anche ...

Basket Femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della 2a giornata. Olbis Futo Andrè e Caterina Dotto grandi protagoniste : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di stagione che sta vedendo Schio e Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se manca ancora la sfida tra Ragusa e Venezia, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta alla classifica. Queste le migliori italiane della prima giornata Olbis Futo Andrè: Schio domina contro Vigarano (84-59) e ...