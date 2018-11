Basket | Eurolega 2018-2019 | a Milano arriva l’Anadolu Efes dell’ex Krunoslav Simon

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in cerca di riscatto contro l’USK Praga : Domani, giovedì 1 novembre, la Famila Basket Schio tornerà in campo per la 2a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Alle ore 20.30 al Pala Campagnola Francesca Dotto e compagne affronteranno le ceche del USK Praga in una sfida importante per testare il reale valore della formazione veneta in ambito europeo. La squadra guidata da Pierre Vincent è reduce dal netto successo di Torino nell’ultima giornata di campionato (61-98 con 22 punti di ...

Eurolega Basket 2019 - Milano-Efes Istanbul : quando si gioca e su che canale vederla in tv e in streaming : Proseguirà venerdì alle ore 20:45 l’avventura dell’Olimpia Milano in Eurolega al Mediolanum Forum contro i turchi del Anadolu Efes. I ragazzi di Simone Pianigiani stanno facendo molto bene e vengono dalla doppia vittoria in casa dell’Olympiakos e tra le mura amiche sul Khimki, giunta allo scadere con più di un brivido. Venerdì per la compagine azzurra si tratterà di un ulteriore test per capire la dimensione della squadra ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Khimki 81-80 - decisivo Mike James : Olimpia Milano-Khimki Mosca 81-80, la cronaca Mani piuttosto fredde a inizio match, con l'osservato speciale Shved che preferisce coinvolgere i compagni piuttosto che mettersi in proprio. Brooks e ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano supera l’esame Khimki! Vittoria di maturità in volata - James decisivo : Pur con la pesante assenza di Nemanja Nedovic, l’A|X Armani Exchange Milano riesce a portare a casa anche la quarta Vittoria di fila nell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega. La formazione di Simone Pianigiani fatica però tantissimo per superare un gagliardo Khimki Mosca, battuto solo nel finale per 81-80 grazie a tre tiri liberi di Mike James. L’ex stella del Panathinaikos fa un’altra volta il padrone della sfida da ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio sconfitta all’esordio. Castors Braine vince in un finale amaro : Falsa partenza per Schio in Europa. Nella prima giornata dell’Eurolega 2018-2019 la formazione veneta cade per 63-60 contro il Castors Braine allo Spiroudome di Charleroi (Belgio). Fatali per la squadra di coach Pierre vincent le pessime percentuali offensive: Schio chiude la gara con 18/55 dal campo e solamente 3/18 dalla linea dei tre punti. Dopo un primo tempo complicato, la compagine italiana era riuscita a riportarsi a contatto. La ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : una rinnovata Schio vola in Belgio per l’esordio europeo : La nuova stagione europea della Famila Basket Schio comincerà ufficialmente mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 allo Spiroudome di Charleroi (Belgio), dove la formazione campione d’Italia affronterà la Castors Braine nella prima giornata dell’Eurolega 2018/2019. Schio si presenta all’appuntamento con un roster profondamente rinnovato e forte di un avvio di stagione convincente, con la vittoria della Supercoppa Italiana ed i tre ...