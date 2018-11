Bari | nel 2017 pestarono e stuprarono una ragazza di 24 anni | arrestati 4 nigeriani

Migrante violentata nel centro di accoglienza di Bari : arrestati i cinque responsabili : Una ragazza nigeriana di 24 anni è stata violentata da un connazionale che si è avvalso della complicità di altri quattro uomini.Continua a leggere

Fantasmi e stanze segrete : tutti i misteri nascosti nel teatro Petruzzelli di Bari : Tutte le curiosità sul teatro Petruzzelli di Bari, il quarto più grande d'Italia, nato all'inizio del Novecento e rinato dalle sue stesse ceneri dopo l'incendio che l'ha quasi interamente distrutto nel 1991: storie di Fantasmi e stanze segrete, film e attori memorabili che ne hanno calcato il palcoscenico e una tragica coincidenza.Continua a leggere

Bari - branco stupra ragazza nel Cara : 5 arresti/ Ultime notizie - vittima pestata da aggressori - IlSussidiario.net : Bari, violenza sessuale di gruppo al Cara: una giovane nigeriana è stata stuprata da cinque connazionali, sono stati arrestati.

Violentarono una giovane nel Cara di Bari : arrestati 4 nigeriani : Quattro presunti componenti di una gang nigeriana, tra i 21 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia per aver violentato una giovane connazionale all'interno del Centro Accoglienza Richiedenti ...

Violenza sessuale : 4 nigeriani arrestati per stupro nel Cara Bari : Gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti di 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di Violenza privata e Violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati,tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in ...

Bari - violenza sessuale di gruppo nel centro di accoglienza : cinque arresti : Sono cinque cittadini nigeriani, accusati di avere stuprato in gruppo una loro connazionale nel centro accoglienza richiedenti asilo di Bari. La polizia li ha arrestati e l’ordinanza di custodia in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura. I cinque, presunti componenti di una gang nigeriana di età compresa tra i 21 e i 37 anni, sono ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di ...

Violenza sessuale di gruppo nel Cara di Bari - 4 arresti - : La vittima è una giovane nigeriana che si trovava all'interno del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo. Gli arrestati, connazionali della vittima, hanno tra i 21 e i 37 anni

Bari - violenza sessuale di gruppo nel Cara : arrestati 4 nigeriani. Caccia al quinto del branco : Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo, hanno tra i 21 e i ...

Putignano - Bari - - Borgo Stregato – sapori - mostri e spettacoli nella notte di Halloween : spettacoli, concerti, mostre, gastronomia, installazioni in cartapesta, figuranti e tanto altro, il tutto perfettamente inglobato in un'atmosfera gotica e tenebrosa. Un itinerario che parte da corso ...

Bari - maltrattamenti e minacce ai bimbi Asilo : 4 maestre arrestate/ Choc nella scuola Montessori di Capurso : Capurso (Bari), minacce e maltrattamenti ai bimbi dell'Asilo: arrestate 4 maestre, messe ai domiciliari. Ultime notizie, Choc nella scuola Montessori: le prove dei Carabinieri(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Un Bidone è per Sempre : José Ignacio Castillo - flop nella Fiorentina e nel Bari : José Ignacio Castillo il 20 luglio 2009 si trasferisce alla Fiorentina, con cui sottoscrive un contratto biennale. Esordisce in Champions League il 9 dicembre 2009 nella partita Liverpool-Fiorentina, vinta dai viola per 2-1. Segna il suo unico gol in maglia viola il 10 gennaio 2010 contro il Bari, realizzando il definitivo 2-1 senza esultare e tornando a occhi lucidi a centrocampo, sfogo per le continue critiche ricevute durante la ...

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - Siracusa - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Controlli contro il lavoro nero nella siBaritide - scoperti 21 lavoratori irregolari in vari settori : Cosenza - Eseguiti nella sibaritide numerosi controlli a contrasto del fenomeno del "lavoro nero" rilevando la presenza di 21 lavoratori irregolari, in diversi settori: dalla ristorazione alla vendita ...

Enel : 3 progetti per futuro centrale Bari - al via commissione giudicatrice (2) : (AdnKronos) - "Il sito di cui ci stiamo occupando riveste un’importanza storica per il territorio: l’era dello sviluppo industriale di questa regione nasce dalla centrale di Bari, la prima realizzata in Puglia di dimensioni significative – ha detto Domenico Laforgia – Anche per questo è rilevante l’