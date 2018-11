Bari | nasce l' anagrafe per i senza fissa dimora Domicilio anche nei bar o nei posti

A Bari nasce un nuovo incubatore per startup e pmi del digitale : Auriga, azienda italiana specializzata in software per il mondo bancario, soprattutto nelle tecnologie legate a sistemi di pagamento, online banking e applicazioni mobile, aprirà un incubatore per startup in Puglia, a Bari. Si chiama IC406 Innovation Camp, con il codice che richiama le nebulose della costellazione dell’Auriga, e rappresenta uno spazio per raccogliere, promuovere accompagnare e dare slancio alle migliori startup nell’ambito ...