Barca contro porto Catanzaro | i giornali della Turchia in ansia per Deniz Ayhan Kizilinci

Maltempo Calabria : Barca contro il molo a Catanzaro Lido - si cerca un disperso : Proseguono al largo di Catanzaro Lido le ricerche del proprietario della barca a vela “Meridian Chaser”, battente bandiera canadese, finita domenica scorsa, a causa del Maltempo, contro uno dei moli del porto della frazione marina del capoluogo calabrese. Alle operazioni di ricerca sono impegnate una motovedetta e un elicottero della Guardia costiera che stanno setacciando l’area, anche al buio con l’ausilio delle ...

Maltempo Calabria : Barca contro molo - si cercano eventuali dispersi : Una barca a vela si è schiantata uno dei moli del porto del quartiere Lido di Catanzaro: un vigile del fuoco è riuscito a salire sul natante ma all’interno non ha trovato nessuno. L’imbarcazione sarebbe stata vista stamani al largo di Soverato con alcune persone a bordo: i vigili del fuoco, insieme a personale della Guardia costiera, stanno ispezionando gli scogli presenti su tutto il molo del porto. In ogni caso non vi sono certezze ...

Maxi Lopez e lo sfottò ad Icardi : lui ed il figlio in maglia Barca che tifano contro l’Inter : Maxi Lopez ha postato una foto pungente sua e del piccolo Valentino, “contro” Mauro Icardi impegnato ieri contro il Barcellona Maxi Lopez pungente nei confronti del “rivale” d’amore ed ex amico Mauro Icardi. L’ex calciatore blaugrana (oltre che di tante squadre italiane) ha seguito con attenzione la gara di ieri tra Barcellona ed Inter, vinta proprio dal Barca che ha letteralmente dominato ...

Soldado - Stefano Sollima sBarca a Hollywood e dopo Sicario il caos esplode su ogni fronte e la guerra sarà contro tutti : L’anarchia di frontiera, la criminalità globalizzata, l’umanità come merce di scambio. In Soldado salta tutto, l’unica regola a persistere è il caos su ogni fronte, polvere sottile e ancor più letale della coca che qui viene a rarefarsi. Forte di 20 milioni di dollari in tre giorni al botteghino Usa dove è uscito il 29 giugno, Stefano Sollima conferma di avere i numeri da giocarsi a Hollywood e si propone come ottimo timoniere del sequel di ...

Barca : Suarez a rischio contro l'Inter : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì 24 ottobre , in Spagna, e martedì 6 novembre , a ...

Salvini show su Facebook : incassa la firma di Mattarella e inizia la nuova crociata contro Mediterranea : "In Italia non sBarca" : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Una Barca di cartoline a Salvini contro le morti in mare : Una barca di cartoline, diecimila per l'esattezza, per ricordare a Matteo Salvini il dramma delle morti in mare. È la campagna lanciata lo scorso luglio dai Creative Fighters, e che giungerà al termine domani alle 16:30 con la consegna delle cartoline al palazzo del Viminale, in occasione della giornata internazionale della Memoria e dell'Accoglienza.Dopo aver raccolto oltre 300 cartoline disegnate da designer, illustratori e ...

Menoona Safdar trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia si è appena imBarcata su un volo diretto in Italia : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, conferma "con grande soddisfazione" che la giovane Menoona Safdar trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia si è appena imbarcata su un volo diretto in Italia. "Il positivo esito, che ha posto fine a una grave violazione dei diritti fondamentali della giovane donna, è stato reso possibile, a seguito del personale interessamento del ministro, ...

Lampedusa - sBarcano in 184. Viminale contro Malta : "Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Malta , per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia". Lo riferiscono fonti del Viminale , ...

Positano - imBarcazione finisce contro uno scoglio e affonda : salvate 22 persone : Approfondimenti Capaccio Paestum, rischia di affondare un'imbarcazione: salvate 2 persone 17 maggio 2018 Tensione, in Costiera Amalfitana, nel pomeriggio. La Guardia Costiera di Salerno, infatti, è ...

Incidente in California : scontro tra imBarcazioni - 2 dispersi : Incidente sul fiume Colorado al confine con l’Arizona: a causa di uno scontro frontale tra due imbarcazioni, 2 persone risultano disperse e altre 13 sono rimaste ferite, secondo quanto hanno reso noto dalle autorità. L’Incidente si è verificato ieri, nel Moabi Regional Park, a circa 467 km e est di Los Angeles. Il portavoce dei vigili del fuoco della Contea di San Bernardino ha spiegato che un ferito è in gravi condizioni, ed è stato ...