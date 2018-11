Barbara d’Urso e Mara Venier ai ferri corti | fine di una amicizia?

Barbara d’Urso e l’incidente sul set : ‘Danno permanente - la zona si è infettata più volte’ : Quest’estate Barbara D’Urso a pochi giorni dal ritorno in tv con Pomeriggio 5 aveva raccontato di un incidente sul set della Dottoressa Giò. Non aveva specificato molto altro se non che poteva descriverlo come ‘un cazzottone’. Ma sembra che quello non sia stato l’unico inconveniente occorsole per la messa in scena della fiction. A meno infatti che non si tratti dello stesso episodio, la conduttrice ha raccontato al ...

Barbara d’Urso racconta il suo dramma : “Sono stata travolta da un carrello d’acciaio” : Barbara d’Urso anche quest’anno si conferma una delle signore della televisione italiana. Il programma Pomeriggio Cinque vince sempre contro la concorrenza, Domenica Live tiene botta con il rivale di Rai Uno. Oltre a ciò da poco ha esordito in edicola il nuovo magazine del talk show pomeridiano e presto andranno in onda anche le nuove puntate della Dottoressa Giò. Proprio sul set della fiction, però, la d’Urso ha subito ...

Barbara d’Urso parla di Mara Venier e dei loro contrasti : Mara Venier e Barbara d’Urso: perchè hanno litigato La sfida della domenica continua a infuocare il day time pomeridiano di Canale5 e Rai1. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno rinnovato Domenica In e Domenica Live rendendo più vivaci i pomeriggi festivi delle reti ammiraglie. Alle parole di stima reciproca scambiate questa estate dalle due conduttrici è seguita in questi mesi la sfida a colpi di share. Domenica Live e Domenica In ...

Barbara d’Urso - nuove dichiarazioni su Mara Venier : “Continuo a volerle bene” : Barbara d’Urso confessa: Mara Venier? “Mette like ai miei odiatori sul web ma continuo a volerle bene” Che tra Barbara d’Urso e Mara Venier non corra più buon sangue è ormai risaputo. Lo scontro in TV ben presto si è esteso anche nella vita reale e privata delle due conduttrici che, pur essendo amiche da […] L'articolo Barbara d’Urso, nuove dichiarazioni su Mara Venier: “Continuo a volerle bene” ...

Barbara d’Urso - “danno permanente dopo l’incidente” : ecco come nasconde la cicatrice in tv : Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. Intervista in cui non è mancato un cenno alla ‘guerra all’ultimo dato Auditel’ che va in scena ogni settimana. La sua Domenica Live contro Domenica In. Lei contro ‘l’amica’ Mara Venier. Anche i telespettatori ormai si sono appassionati, anche perché le due signore della domenica non si ...

Barbara d’Urso inarrestabile. E punzecchia Mara Venier : Barbara D’Urso non ha nessuna intenzione di deporre le armi nella battaglia contro Mara Venier e, ancora una volta, punzecchia la sua rivale. Da quando la stagione televisiva è iniziata le due ormai ex amiche non hanno smesso di lanciarsi frecciatine a distanza, in un’escalation di attacchi e commenti al vetriolo su Instagram. Il motivo della contesa? Ovviamente i dati relativi allo share e la voglia, da parte di entrambe, di vincere ...

Barbara d’Urso rivela : “Sono stata travolta da un carrello d’acciaio enorme - la cicatrice mi rimarrà per sempre” : Barbara D’Urso ha raccontato per la prima volta al settimanale Oggi l’incidente che ha avuto durante le prove in ospedale per le riprese della serie “La dottoressa Gio” che le ha provocato una cicatrice che rimarrà per tutta la vita. “Una mattina, mentre ero in reparto, sono stata travolta completamente da un carrello d’acciaio enorme – rivela Barbarella -, alto 2 metri… Mi è stato strappato un grosso pezzo di ...

Barbara d’Urso commenta Francesco Monte al GF Vip : “Sono scioccata” : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso dice la sua su Francesco Monte Barbara d’Urso, qualche minuto fa, ci ha tenuto a dire la sua sull’uscita infelice fatta la scorsa notte, al GF Vip, da Francesco Monte. Di cosa stiamo parlando? Ai concorrenti della casa più spiata d’Italia, è stato chiesto di giocare ad obbligo e verità. A Giulia Salemi e Martina Hamdy è toccato baciarsi, ma non sulla guancia, un vero e proprio bacio. ...

La Marchesa d’Aragona contro Barbara D’Urso : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona attacca “Domenica Live”. Da diverse puntate Barbara D’Urso affronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in collegamento più ospiti a parlare del suo passato. Nonostante gli appelli lanciati dalla conduttrice per trovare qualcuno che porti le prove del titolo della Marchesa, ad oggi a parlare sono soprattutto quanti non credono sia nobile. Patrizia De Blanck sostiene che la Marchesa ...

Domenica Live - la Marchesa d’Aragona chiede il diritto di replica a Barbara D’Urso : Nella scorsa puntata di Domenica Live, anche la macchina della verità ha dato ragione a Patrizia De Blanck. La contessa sostiene che il titolo della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona sia fasullo e soprattutto sia stato inventato su suggerimento di Marina Ripa di Meana. La conduttrice Barbara D’Urso ha spesso chiesto ai familiari della signora Del Secco di portare in puntata un titolo che attesti l’appartenenza alla famiglia ...

Domenica Live - tutti contro la Marchesa D’Aragona : “Non è nobile - si è costruita un personaggio”. E lei se la prende con Barbara D’Urso : Daniela Del Secco è davvero una Marchesa? Il dibattito prosegue ormai da settimane e del giallo nobiliare si è discusso sia al Grande Fratello Vip che a Domenica Live. Proprio nel contenitore di Barbara D’Urso è intervenuto Achille Giuseppe Tagliavia d’Aragona che ha fornito la propria verità sulla appartenenza della concorrente del reality alla sua famiglia: “Non appartiene alla nostra famiglia, assolutamente. Non ho mai visto ...

Marco Carta coming out : gli auguri di Barbara d’Urso e Filippo Bisciglia : Barbara D’Urso orgogliosa di Marco Carta: la dedica dopo il coming out Non vuole più nascondersi: Marco Carta è gay. Il cantante sardo ha scelto Domenica Live e Barbara D’Urso per fare il coming out, spiegando che è un percorso non facile e diverso per tutti. A 33 anni si è sentito pronto e l’ha dichiarato, “ora mi sento più leggero e felice”. Spesso l’ammissione dell’omosessualità arriva al termine di ...

Mara Venier insegue Barbara d’Urso : gli ascolti premiano Domenica Live : ascolti tv: Barbara D’Urso con Domenica Live batte Mara Venier Domenica In e Domenica Live: chi sta vincendo la sfida della Domenica pomeriggio? La battaglia degli ascolti tra Mara Venier e Barbara D’Urso è ancora lunga: siamo solo al settimo round. Ad oggi è ancora in vantaggio il primo canale della Tv di Stato: dalla sua partenza, Mara Venier e Domenica In sono riusciti per ben quattro volte a trionfare contro il diretto ...

Belen e Mara Venier : le frecciate di Barbara d’Urso con Iva Zanicchi : Mara Venier, Barbara d’Urso a Iva: “La nuova regina di Tu si que vales!” Le interviste di Barbara d’Urso a Iva Zanicchi sono sempre molto divertenti, e anche questa volta il popolo di Twitter è impazzito per la simpatia del nuovo giudice popolare di Tu si que vales. Ma ciò che ha rubato l’attenzione di tutti sono state le frecciate che la conduttrice napoletana ha rivolto a Mara Venier e a Belen Rodriguez. Barbara ...