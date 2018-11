Balotelli ‘alza le mani’ | con Saint-Maximin finisce in… rissa VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro di Mario, il calciatore del Nizza potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio nonostante l’accordo con il club francese negli ultimi mesi per la conferma. L’ultima stagione ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante che però non è riuscito ad essere protagonista nel campionato in corso. Il rapporto con i compagni è comunque ottimo come dimostra l’ultimopubblicato da, la ‘’ conè esilarante, ovviamente toni scherzosi all’interno dello spogliatoio del Nizza. Per il momentoprotagonista fuori dal campo con l’intenzione di diventare decisivo ancora una volta in campo. In basso ildella ‘’. GUARDA IL–>, conin…SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...