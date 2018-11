blogo

: Baby K: 'Femminista? Donne ed uomini sono pari' - IncontriClub : Baby K: 'Femminista? Donne ed uomini sono pari' - gossipblogit : Baby K: 'Femminista? Donne ed uomini sono pari' -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Claudia Nahum, in arteK, rivela in esclusiva a Grazia la ricetta che l’ha consacrata regina dell’urban pop, in grado di polverizzare ogni record nella musica italiana con centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube. «Civoluti un po’ di coraggio e strafottenza per rischiare una cosa che nessuno aveva mai fatto. Ho voluto cambiare un po’ di regole del gioco. Penso di avere ridato forza al ruolo femminile in un ambiente, il rap, dove si è sempre detto che lenon fossero capaci, o credibili, che non avessero le rime e l’attitudine».K: "ed" 01 novembre 2018 11:42.