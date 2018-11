Auto | Toyota richiama 1 | 6 milioni di vetture per problemi all' airbag | un terzo in Europa

Problemi di airbag : Toyota richiama 1 - 6 milioni di Auto : Toyota ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6 milioni di veicoli nel mondo per Problemi di airbag. In Europa sono interessati 946mila di veicoli, principalmente modelli Avensis e Corolla. L’intero sistema airbag dovrà essere sostituito. “Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema” afferma il gruppo in una nota inviata ad AFP. Per 600mila veicoli, di cui 255mila in Europa, c’è un altro ...

Toyota registra un brevetto per un'Auto volante : Toyota ha presentato un brevetto in cui è riportato il concept di un'auto volante che potrebbe essere in grado di rivoluzionare i trasporti. Secondo quanto riportato nel documento pubblicato l'auto sarebbe in grado di consentire il trasporto sia sulla terra ferma come una normale auto sia in volo come un elicottero. È ancora presto per capire se il brevetto potra' avere un to dato che al momento l'idea esiste solo nei disegni presentati e non ...

Toyota : promuove nuova divisione Auto ecologiche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ambiente : Toyota promuove nuova divisione per Auto ecologiche : L’agenzia Kyodo ha riferito che Toyota avrebbe fondato una nuova divisione per incrementare gli investimenti e coordinare lo sviluppo della produzione e il progresso della tecnologia delle auto a zero emissioni. La prima casa auto giapponese intenderebbe aumentare la manifattura di auto a basso impatto ambientale per incrementare la propria presenza sul mercato cinese e nei paesi europei, dove le direttive anti inquinamento sono sempre più ...

Masso di 4 quintali sulla Toyota - 30enne miracolato esce illeso : fidanzata lo precedeva su un'altra Auto : Un Masso cade su un?auto a Frosinone, tragedia sfiorata ieri pomeriggio intorno alle 17 lungo la Pedemontana dei Monti Lepini in territorio di Sgurgola. Un trentenne di Morolo è...

Toyota regala 10 anni di garanzia sulle Auto ibride [FOTO] : Il nuovo programma Hybrid Service di Toyota offre l’estensione della garanzia per le vetture Full Hybrid Electric fino a 10 anni Il Toyota Hybrid Service, attivo da ottobre, è caratterizzato da una estensione di garanzia esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente in caso di manutenzione regolare del veicolo presso le concessionarie e le officine autorizzate Toyota, rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km. Allineati a quelli delle ...

Toyota ci ricasca : nuovo maxi richiamo per 2 - 4 milioni di Auto ibride [FOTO] : Svelati anno e tipo di modelli targati Toyota che saranno oggetto della preoccupante operazione di richiamo Toyota, secondo Costruttore al mondo, denuncia nuovamente problemi di fabbricazione per le sue vetture annunciando un nuovo maxi richiamo questa volta dedicata a ben 2,43 milioni di vetture ibride. I difetti tecnici riguardano per lo più i modelli come Auris e Prius distribuiti sul mercato tra l’ottobre 2008 e il novembre 2014. Il ...