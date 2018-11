Auto contro scooter | muore un 22enne | scappano lasciando in strada

Maltempo : Automobilista finisce contro alberi - morto all’ospedale di Bolzano : Nella notte tra lunedì e martedì un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal Maltempo a Coldrano di Laces, in Val Venosta: l’uomo è deceduto all’ospedale di Bolzano. Il 53enne, uscito da una galleria, era finito con l’auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento: l’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo. E’ la terza vittima dell’ondata di Maltempo di questi ...

Roma - colpi esplosi contro un centro revisioni Auto : Il lungomare Romano ha iniziato a balzare agli onori della cronaca dopo che si è scoperto 'essere gestito' dal clan degli Spada , in particolare la tratta di Ostia ma la loro organizzazione e i loro ...

Fca - oggi cda sul conti : il primo trimestre di Manley. Mercoledì incontro al Mise su settore Auto : TORINO - I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno domani sul tavolo del consiglio di amministrazione...

Ancona : Auto contro scooter - noto commerciante finisce in ospedale : Meldolesi, 79 anni, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento, Meldolesi Sport, in piazza Stamira, stava procedendo in direzione Viale quando è stato urtato da una Renault Clio che non si è ...

Miccichè : «Nuovo regolamento sul diritto d’Autore passo avanti contro la pirateria» : Miccichè e il Commissario dell’AGCOM Martusciello si sono incontrati per discutere del nuovo regolamento, strumento utile per la lotta alla pirateria. L'articolo Miccichè: «Nuovo regolamento sul diritto d’autore passo avanti contro la pirateria» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Auto sbanda e si schianta contro un muro : muore 17enne a Scampia : L'ennesima tragedia stradale che ha come vittima un giovane innocente. Il drammatico episodio, questa volta, si è consumato nella città di Napoli, precisamente nel quartiere di Scampia, dove un giovane ragazzo di appena diciassette anni, Rocco Capuozzo, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Ciccotti poco dopo la mezzanotte di domenica 28 ottobre. Il ragazzo minorenne era seduto sul sedile passeggero, mentre alla ...

Cagliari - schianto in Auto contro un albero vicino al cimitero : Barbara muore a 21 anni : Barbara Locci, 21enne di Cagliari, che viaggiava a bordo di una Ford Focus guidata da una amica, è morta sul colpo. Lievi ferite per la conducente dell'auto. Lo schianto alle porte di Serdiana.Continua a leggere

Cagliari - Auto contro albero nella notte : Barbara - 21 anni - è morta sul colpo : Uno schianto tremendo nel cuore della notte che non ha lasciato scampo a una giovanissima. Un’altra, dopo i tragici incidenti stradali dei giorni scorsi. Quelli in cui hanno perso la vita due 18enni, Vincenzo e Pasquale, entrambi di Roccadaspide (Salerno) e Alice, di Cuneo, morta a 24 anni. La vittima dell’ultima tragedia sulla strada si chiamava Barbara Locci, aveva 21 anni ed è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a ...

