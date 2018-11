Aurora se ne va | a 8 anni perde la lotta col cancro La madre | Addio

ilgiornale

kermit290179 : RT @ilmessaggeroit: Aurora si spegne a 8 anni per un tumore al cervello, lo strazio della mamma su Fb: «Ciao principessa» -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nell'ultima immagine di lei ha una bandana scura, un abito bianco e una corona di plastica in testa. E sorride. Se n'è andata ieri sera, a otto, in ospedale, a Padova. Ed è stata forte, nonostante fosse una bambina. Ad assisterla, oltre alla mamma, un'operatrice sanitaria veneziana, i volontari della onlus Team forum Children. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Messaggero, la piccolaNordio si era ammalata nel 2015. Unal cervello l'aveva costretta a un lungo ricovero alla clinica di oncoematologia della città veneta, dove la la piccola ha combattuto la sua battaglia.L'ultimo saluto alla figlia, lal'ha dato su facebook, con un post dedicato a lei. Sul profilo di Elisabetta Boscolo, decine le fotografie con i suoi bambini. In alcuneappare con una bandana a coprire la nuca, ma in ogni scatto si mostra sorridente.La mamma le ha scritto "Ciao ...